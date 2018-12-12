2018-12-12T12:23:10+03:00
Экономика

В день открытия «Кванториума» на детской железной дороге в Екатеринбурге школьники будут создавать вокзал будущего

В технопарке проведут экскурсии по лабораториям
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В последние годы ДЖД в Екатеринбурге активно развиваетсяВ последние годы ДЖД в Екатеринбурге активно развиваетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге 13 декабря приглашает всех желающих на открытие детского технопарка «Кванториум». В этот день сотрудники технопарка проведут экскурсии по его «лабораториям», помогут окунуться в мир изобретательства и новых технологий.

На мастер-классе «Вокзал будущего» ребята создадут 3D-модели футуристичных навесов, скамеек, урн и других малых архитектурных форм для благоустройства привокзальной территории. В хайтек-цехе при помощи лазерных технологий сделают прототип ручного вентилятора, способного запасать энергию. Помимо этого, в «Кванториуме» будет открыта сувенирная мастерская по изготовлению новогодних игрушек, пройдут мастер-классы по симуляции виртуальной реальности и сенсорному управлению светодиодом (заодно все узнают, как это работает).

На детской железной дороге работают ученики городских школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На детской железной дороге работают ученики городских школФото: Алексей БУЛАТОВ

Детские технопарки «Кванториум» являются принципиально новым форматом дополнительного образования научно-технической направленности. Проект подразумевает создание системы инновационных площадок для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. На базе локомотивного депо Свердловской малой магистрали создан «Кванториум» по модели «Мини». Здесь дети будут обучаться по четырем направлениям (квантумам): Промдизайнквантум, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум с элементами ГЕО, Хайтек.

13 декабря в России пройдет единый день открытия детских технопарков «Кванториум». Марафон организован Фондом новых форм развития образования и Министерством просвещения Российской Федерации. В Свердловской области в этот день будут запущены три технопарка: в Ельцин Центре, на Свердловской детской железной дороге в Екатеринбурге и на базе Инновационного культурного центра в Первоуральске. В целом по стране участниками марафона станут более 30 площадок в 25 регионах.

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