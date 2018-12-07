2018-12-10T16:46:48+03:00
Общество

«Приношу пользу обществу»: уральская чиновница "Государство не просило вас рожать" не собирается уходить в отставку

По мнению Ольги Глацких то, что на нее ополчились со всех сторон - за гранью происходящего.
Лев ИстоминАнтон БОЙЧУК
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Уральская чиновница Ольга Глацких, которая прославилась на всю страну громким выступлением с фразой-мемом «государство не просило вас рожать», оценила перспективы своей работы и свою прошлую деятельность.

Глава свердловского департамента молодежной политики, которую губернатор региона отстранил от работы на время проверки, считает, что выполняла свою работу честно.

- Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи хоть я и не оратор, конечно. Но оставят меня на работе или нет – решение руководства. Но вне зависимости от того, оставят меня или нет, все происходящее просто за гранью, - рассказала Ольга Глацких «Комсомолке».

В четверг чиновница в разговоре с блогером Сергеем Колясниковым признала свою ошибку, списав свое выступление в Кировграде на человеческий фактор.

- Ну, ляпнула. И это затронуло большое количество людей, которые близко к сердцу восприняли эту фразу. Но ведь я не только чиновник, я обыкновенный человек. Поэтому фраза была сказана, - призналась Глацких.

В этот же день ситуацию с уральской чиновницей во время интервью федеральным каналам затронул российский премьер Дмитрий Медведев, заявив, что таким людям надо «чаще мозги включать».

Ольга Глацких объяснила свои слова о молодежи

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Напомним, что руководитель департамента молодежной политики Свердловской области сделала скандальное заявление во время беседы с детьми в Кировграде 24 октября. Когда в ходе обсуждения затронули вопрос о финансировании площадок для развития талантливой молодежи, чиновница ответила буквально следующее:

- Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка.

Сразу после скандала Ольга Глацких объяснила «Комсомолке», кто и за что несет ответственность в отношении современной молодежи.

- Родители ответственны за воспитание детей, государство – это вспомогательный ресурс. Государственные программы направлены на развитие молодежи, а воспитание – это все-таки семья, - рассказала чиновница.

В этот же день в поддержку Глацких высказался олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Чепиков.

Отметим, что в сентябре Ольга Глацких уже становилась участницей скандала, связанного с деятельностью кибердружин.

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