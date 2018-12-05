2018-12-05T12:43:50+03:00
Экономика

Студенты доказали эффективность использования AR/VR-технологий на производстве

В УрФУ провели Хакатон Robocon #7
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Фото: предоставлено пресс-службой УрФУФото: предоставлено пресс-службой УрФУ
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AR/VR-технологии могут улучшить эффективность производства — доказали студенты на завершившемся в Уральском федеральном университете Хакатон Robocon #7.

Три дня они создавали прототипы на основе технологий виртуальной и дополненной реальности, чтобы улучшить производство на всех этапах, усовершенствовать управление персоналом и повысить безопасность на предприятии.

Одним из победителей хакатона стал студент института радиоэлектроники и информационных технологий-РтФ Владислав Марков. Он вместе с командой (Денис Хромов и Денис Уфимцев) предложил усовершенствование системы мониторинга станка, не внося изменения в само оборудование.

- Технолог подходит к станку, наводит устройство, телефон или AR-гарнитуру на визуальную метку, расположенную на оборудовании, — появляется интерактивное меню с информацией о техническом состоянии станка, возникших неполадках и сотрудниках, ранее работавших на нем. Также при помощи этого сервиса в меню можно оставить сообщения для следующих пользователей. И на основе полученных данных работник поймет, какие действия стоит совершать, — рассказал Владислав Марков.

Всего на хакатоне было задано три задачи, в каждой была определена команда-победитель и команда-призер. Три лидера получили по 40 тысяч рублей и три обладателя вторых мест — по 20 тысяч рублей.

- Проекты победителей и призеров будут доведены до бизнес-реализации. Сейчас проходит согласование с компаниями госкорпорации «Ростех». Также победители смогут работать в коворкингах еще двух партнеров хакатона — Кибер Россия, Argin, — рассказала руководитель хакатона Robocon #7, преподаватель УрФУ Валентина Овчинникова. — Стоит отметить, что одно из призовых мест в решении кейса по повышению безопасности на предприятии и работе в кризисной ситуации заняла команда из Владивостока. Они разработали мобильное приложение, позволяющее при помощи маркера дополненной реальности и телефона максимально быстро эвакуироваться при пожарной тревоге.

Напомним, Хакатон Robocon #7 прошел в Уральском федеральном университете с 23 по 25 ноября. Участие приняли студенты из Екатеринбурга (УрФУ), а также Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани и Стерлитамака в формате онлайн.

УрФУ — участник Проекта 5-100, ключевым результатом которого должно стать появление в России к 2020-му году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной академической репутацией, способных задавать тенденции развития мирового высшего образования.

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