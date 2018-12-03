Миллиардеры поделятся бизнес-секретами на Global Business Forum в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 8 декабря пройдет крупнейший региональный бизнес-форум для предпринимателей и управленцев. Участники на целый день попадут в атмосферу успеха, предпринимательства и захватывающих бизнес-идей.

Для участников выступят международные предприниматели, миллионеры и миллиардеры, люди, которые с нуля построили глобальный бизнес:

Игорь Рыбаков, первый блоггер-миллиардер, Forbes 84, совладелец компании «Технониколь», сооснователь Фонда Рыбакова, автор книги о предпринимательстве «Жажда». Тема доклада: «Амбиции предпринимателя. Роль личного окружения. Как выбирать партнеров для бизнеса».

Сергей Полонский, предприниматель, создатель проекта «Башня Федерация», экс-владелец девелоперской компании «Миракс-Групп. Тема доклада: «Миссия предпринимателя. Принципы успеха - Как за 8 лет попасть в список Forbes? Осмысленность бизнеса. Образ бизнеса будущего».

Алексей Южаков, основатель международных компаний Promobot – производство роботов, и Юникорн – платформа интернета вещей, IoT. Тема доклада: «Бизнес-опыт: с нуля до международных контрактов».

Андрей Губайдуллин, основатель и креативный директор рекламного агентства «Voskhod». Член Российской Академии Рекламы, член жюри международных конкурсов.

Денис Вешкурцев, генеральный директор Сима-Ленд, крупнейшей в России оптовой компании международного уровня с более 600 000 позиций товаров.

Антон Писчиков, соучредитель международной группы компаний MOZGO (самая масштабная квиз-игра в мире: 204 города, 16 стран). Владелец сети барбершопов BoyCut. Тема доклада: «Успешная стратегия партнерских отношений».

Игорь Черноголов, основатель и президент группы компаний "Пенетрон", член президиума "Опора России", вице-президент Союза малого и среднего бизнеса.

Форум направлен на поддержку молодежного предпринимательства. Если вы предприниматель и вам менее 20 лет, оставьте заявку на сайте и участвуйте в форуме бесплатно. Подробнее на сайте www.G-B-F.ru.

6 декабря состоится форум для интернет-магазинов и онлайн бизнеса в рамках подготовки к Global Business Forum. В роли экспертов - руководители уральских и федеральных интернет-магазинов. Участие в форуме - всего 299 рублей по промокоду PROMO70.

8 декабря, ККТ «Космос».

Бронь билетов на сайте.