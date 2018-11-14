Строительство Тагильского моста, который продвигал экс-мэр города Сергей Носов, подорожало на 1,5 миллиарда рублей

Еще в конце 90-х жители Нижнего Тагила вели разговоры о том, что через городской пруд было бы неплохо построить мост, который свяжет две части города: Свердловское шоссе в районе Старателя и микрорайон Гальянка недалеко от ТЦ «Кит».

Сейчас, чтобы попасть в район Гальянки со стороны Старателя, нужно объехать пруд, включая центр города, а это пробки и лишнее время. Если же ехать из Екатеринбурга, то нужно заезжать в город со стороны Серовского тракта, а это лишние километры.

Впервые всерьез о строительстве моста через Нижнетагильский пруд открыто заявил теперь уже бывший мэр города Сергей Носов. Именно он на уровне области обозначил значимость проекта и необходимость финансирования будущей стройки не только за счет городской казны, но и региональной. В 2017 году руководству Нижнего Тагила удалось договориться с областью. К концу года на сайте Госзакупок провели электронный аукцион по определению подрядчика для создания проекта будущего моста через пруд.

Мост соединит две части города: Старатель и Гальянку. Фото: Яндекс.Карты

Однако нужную организацию найти так и не удалось. В январе 2018 года проект отдали екатеринбургской компании «Уралгипротранс». Строительство моста тогда оценили в 3,6 миллиарда рублей из областного и городского бюджета, а также внебюджетных источников. А уже осенью выяснилось, что проект значительно подорожал: с 3,6 миллиардов рублей до 5,1 миллиарда.

- Из-за очень высокой стоимости, проект моста не прошел государственную экспертизу. Работа над ним ведется, он финансово емкий, - подтвердили «КП» -Екатеринбург в администрации Нижнего Тагила.

Нынешний мэр Владислав Пинаев поручил внести изменения в проект, чтобы его стоимость не сильно превысила начальную. В октябре сумма бюджета на строительство Нижнетагильского моста была утверждена на уровне 3,8 миллиардов рублей, из которых 425,6 миллиона даст город, а львиную долю покроют за счет областной казны – 3,38 миллиарда рублей.

Календарный план действий перед стартом строительства. Фото: сайт Госуслуги

Строить мост будут в четыре этапа: первым делом будет возведен мостовой переход через Нижнетагильский пруд с сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктурой. Дальше предполагается строительство «клеверной развязки», монтаж архитектурной подсветки моста, на заключительном этапе – строительство местных проездов с сопутствующей инфраструктурой.