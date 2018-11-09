2018-11-09T16:36:34+03:00
Общество

Соль-Илецк: лечение и восстановление всего организма без суеты

Теперь не нужно ездить по разным санаториям – горожанам предлагают лечиться в одном месте
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Фото: предоставлено заказчикомФото: предоставлено заказчиком

Отдохнуть «дикарем» в палатке или на базе санатория – выбор индивидуальный, но совместить оба варианта куда приятнее и полезнее для здоровья. На территории Соль-Илецкого городского округа в 2011 году был создан курорт «Соленые озера», который с каждым годом только набирает популярность среди туристов. Это уникальный комплекс из 6 соленых и грязевых озер общей площадью 53 га, которые обладают лечебными свойствами: грязелечение, спелеолечение, климатолечение, кумысолечение и арбузолечение.

Чем полезна грязь и соль?

Насыщенная солью и минералами вода помогает при заболеваниях кожи, внутренних органов и органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, женской половой сферы. Биоактивные грязи хорошо влияют на кожу и нервную систему. Соль-Илецк – это естественный оздоровительный комплекс, незаменимый при лечении и реабилитации после тяжелых травм. Благодаря сухому теплому и даже жаркому климату с обилием солнца, ежегодное число посещений курорта составляет более 1,5 миллионов.

Фото: предоставлено заказчиком

Фото: предоставлено заказчиком

Удобная инфраструктура

Соль-Илецк расположен в 70 км. от областного центра – города Оренбурга, в котором имеется международный аэропорт, железнодорожный вокзал, автомобильное сообщение с крупными городами страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Саратова, Республик Татарстан и Башкортостан. Кроме того, совместная граница области с Республикой Казахстан расширяет возможности для экспорта туристских услуг.

Кстати, ожидается, что в скором времени произойдет увеличение туристского потока за счет строительства участка «Меридиан» международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» – нового «Шелкового пути».

Фото: предоставлено заказчиком

Фото: предоставлено заказчиком

«Соль-Илецк - арбузная столица России»

Вы знали, что Соль-Илецк – это еще и самое большое арбузное поле России? Бахчами занято около 45 тысяч гектаров. Арбузы в Соль-Илецке выращивают двумя способами – на капельном орошении и «сухостой» или, как тут говорят, богара. Арбуз любит солнце, а Соль-Илецке самое большое количество солнечных дней в году. Всего на долю Соль-Илецкого городского округа приходится 95 процентов валового сбора бахчевых в регионе и треть – в масштабах страны. Каждый третий арбуз в стране – Соль-Илецкий. А в 2013 году городом-курортом был зарегистрирован товарный знак – «Соль-Илецк - арбузная столица России».

Интересно, что в декабре кроме Нового года, на территории Соль-Илецка проходит праздник соленого арбуза «Арбузная кладовая», а в августе открывается Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз». Такое особое внимание уделяется самой крупной ягоде.

«Соленые озера» мирового уровня

Особой гордостью региона является инвестиционный проект «Рекреационно-оздоровительный комплекс «Соленые озера». Это уникальное для России санаторно-курортное учреждение мирового уровня. Строительство первой очереди началось 3 года назад и продолжается по сей день. Планируется отстроить 2 гостиничных корпуса, а также лечебно-оздоровительный центр. Внешний вид корпусов имеет общий идейный замысел и напоминает прозрачные кристаллы соли. Основная специализация комплекса – спелеотерапия, а также лечебно-оздоровительные процедуры на основе водо- и грязелечения для заболеваний нервной и дыхательной системы, кожи, опорно-двигательного аппарата.

Фото: предоставлено заказчиком

Фото: предоставлено заказчиком

Работы на первой очереди комплекса завершаются, и совсем скоро в России появится новый современный курорт международного уровня, который сможет обеспечить лечение и восстановление организма человека в круглогодичном режиме.

СПРАВКА

В 2016 году Соль-Илецк оказался в десятке самых запрашиваемых россиянами туристических направлений в поисковой системе Google.

В 2017 м – попал в пятерку самых востребованных курортов России.

В 2018 году Соль-Илецк занял 3 место в рейтинге, составленному по итогам запросов со словом «курорт», запрашиваемых россиянами в поисковой системе «Яндекс», уступив только Краснодарскому краю и Турции.

Также курорт занял 2 место в рейтинге, подготовленным российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru, по числу забронированных ночей туристами в гостевых домой с 1 июня по 31 августа 2018 года. Соль-Илецк в этом рейтинге уступил только крымскому курорту Саки.

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