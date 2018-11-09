ВИЗ-Сталь завершила вакцинацию работников от гриппа

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги прививочной кампании, которая направлена на профилактику гриппа и острых вирусных инфекций.

Для вакцинации металлургов использовано около 1000 доз прививок нового поколения. Получить бесплатную прививку в заводском здравпункте могли все работники предприятия. Участниками программы профилактики гриппа в этом году стали более 80% заводчан.

- Прививочную кампанию от гриппа ВИЗ-Сталь организует каждую осень. Иммунизация позволяет не только защититься от болезни в сезон эпидемии, но и избежать тяжелых форм заболевания и осложнений. Помимо вакцинации от гриппа, ежегодно сотрудники предприятия получают прививки от клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка и гепатита В, – говорит и. о. начальника управления персоналом ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

ВИЗ-Сталь системно реализует социальные оздоровительные программы. Помимо бесплатной вакцинации они включают организацию медицинских профосмотров без отрыва от производства, санаторно-курортного лечения, оплату медицинского обслуживания в лечебных учреждениях города. Завод развивает корпоративный спорт, частично компенсирует работникам стоимость абонементов любых фитнес-центров, спортивных секций, бассейнов и т.д.

С начала 2018 года на реализацию оздоровительных проектов, которые охватывают 100% работников, предприятие направило более 14,6 миллиона рублей.