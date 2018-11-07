Школьницу, которая «случайно» устроила пожар и украла 40 тысяч у родителей, нашли в кафе

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-07T10:44:26+03:00

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Минувшим вечером в Екатеринбурге нашли пропавшую 11-летнюю школьницу, которая сбежала от своей семьи в Большом Истоке. Как мы уже сообщали ранее, девочку нашли в ТЦ «Кит», где она пила кофе в «Макдоналдсе». Однако позже стали известны подробности ее побега. Выяснилось, что юная особа успела «наломать дров» всего за одни сутки.

- 5 ноября днем мама девочки была в парикмахерской, а папа - на работе, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Девочка осталась дома с четырехлетней сестрой. Играя со спичками, она подожгла диван. В полиции она пояснила, что думала, что дым уйдет сам, и закрыла в комнате младшую сестру, подперев дверь стулом. Сама девочка сказала, что сделала это для того, чтобы малышка не убежала из дома на мороз. Дом внутри сильно обгорел. К счастью, мама быстро вернулась из парикмахерской, иначе история закончилась бы трагически

Также девочка украла из дома 40 тысяч рублей и успела как следует погулять на родительские деньги.

- Девочка вызвала такси и поехала в ТЦ «Глобус», - добавил Валерий Горелых. - Там она полностью обновила гардероб, а вечером решила переночевать в хостеле на улице Островского. Там у нее не спросили документы и разрешили переночевать за 400 рублей.

В поисках школьницы принимали участие сотрудники уголовного розыска областного главка МВД и волонтеры.