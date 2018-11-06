2018-11-06T20:17:22+03:00
Общество

Пила «Капучино» в кафе: в Екатеринбурге нашли пропавшую в праздники девочку

Ребенка искали полицейские и волонтеры
Лев Истомин
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Фото: паблик поискового отряда "Лиза Алерт"Фото: паблик поискового отряда "Лиза Алерт"
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Сотрудники уголовного розыска вечером 6 ноября нашли пропавшую накануне 11-летнюю девочку.

Ребенок в понедельник, который на этой неделе пришелся на праздники, отправился из поселка Большой Исток в Екатеринбург, где был замечен в ТРЦ "Глобус" на Уктусе. После этого след Ани Богдановой потерялся.

Родители забеспокоились через пару часов после исчезновения школьницы, потому что раньше она никогда не пропадала и, тем более, не отключала телефон, как случилось в этот раз.

На поиски Ани были брошены силы районного отдела полиции, а также десятков волонтеров.

К счастью, история с пропажей ребенка закончилась благополучно. Девочка была обнаружена сегодня вечером сотрудниками полиции живой и здоровой.

Как сообщил "Комсомолке" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе розыскных мероприятий, девочку нашли в торговом центре "Кит" на улице Амундсена. Юная путешественница как ни в чем не бывало пила "Капучино" в кафе "Макдоналдс".

- Ночь девочка провела в хостеле на улице Островского. Ребенка доставили в отдел полиции №13 на Химмаше, где сейчас она в присутствии матери опрашивается полицейскими из подразделения по делам несовершеннолетних. В 20:45 поисковым мероприятиям был дан отбой. Огромное спасибо волонтерам, оказавшим помощь сотрудникам МВД, - добавил Валерий Горелых.

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