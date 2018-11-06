Телефон выключен: в Екатеринбурге пропала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-06T12:17:09+03:00

Школьница раньше никогда не уходила из дома. Фото: паблик поискового отряда "Лиза Алерт"

Школьница из Большого Истока уехала в ТРЦ «Глобус» и исчезла

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В Екатеринбурге ищут бесследно пропавшего ребенка. 11-летняя Аня Богданова уехала на такси в район Уктуса и пропала. Последний раз потеряшку видели в ТРЦ «Глобус». Девочка покинула дом вчера около четырех часов дня. На поиски школьницы подняты сотрудники районного отдела полиции.

Как поделился в беседе с «Комсомолкой» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время проверяются все места, где может оказаться девочка.

- Сообщение о том, что пропал ребенок, поступило в полицию вчера в 18.30 часов. Сама девочка ушла из дома около 15:30. Личный состав райотдела в тот же вечер был поднят по тревоге. Помощь сотрудникам полиции оказывают волонтеры. Отрабатываются различенные места нахождения школьницы. На розыск девочки ориентированы все наряды. Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просьба сообщить по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-71-61, - отметил полковник.

Как заверяют родственники девочки, ранее она не была склонна к бродяжничеству: из дома ни разу не уходила. Ее телефон спустя некоторое время после отъезда оказался выключен. В настоящий момент в розыске девочки задействованы порядка 50 волонтеров поискового отряда «Лизы Алерт».

Примеры ребенка: рост Ани примерно 158 сантиметров, глаза карие, правая бровь выбрита полоской. Пропавшая была одета в темные джинсы, черную куртку и кроссовки.

Фото: паблик поискового отряда "Лиза Алерт"

Отметим, что ТРЦ «Глобус» - очень популярное место для свиданий и молодежных тусовок.

Однако район пропажи девочки не является благополучным. Так, в ноябре 2017 года, именно на Уктусе двумя мужчинами была похищена и изнасилована 12-летняя школьница.