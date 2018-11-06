2018-11-06T16:47:45+03:00
Экономика

«Ласточкам» на СвЖД исполнилось 3 года

За это время на них проехало больше 3 миллионов пассажиров
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На "ласточке" прокатилось больше трех миллионов человекНа "ласточке" прокатилось больше трех миллионов человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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5 ноября исполнилось 3 года с момента запуска на Свердловской железной дороге электропоездов ЭС2Г «Ласточка». За это время скоростные электрички перевезли 3,3 миллиона человек. Пассажиры по достоинству оценили привлекательные условия поездки (комфортабельный подвижной состав, удобный график движения, сокращение времени в пути, оптимальную стоимость проезда): только в текущем году пассажиропоток «Ласточек» вырос на 7,5%.

Три года назад, 5 ноября 2015 года, первые две «Ласточки» вышли на замену поездам повышенной комфортности («экспрессам») от Екатеринбурга до Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. С 2016 года скоростная электричка появилась на маршруте Екатеринбург – ПервоуральскКузино. С января 2018 года вечерние «Ласточки» по пятницам и воскресеньям стали ходить по удлиненным маршрутам: Екатеринбург – Нижний Тагил до Кушвы, Екатеринбург – Кузино до Шали.

В скоростных поездах комфортные салоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скоростных поездах комфортные салоныФото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области маршрутная сеть «Ласточек» сейчас составляет 18 поездов (5 составов), которые курсируют на направлениях между Екатеринбургом и Нижним Тагилом (8 поездов), Кушвой (2), Каменском-Уральским (4), Кузино (2) и Шалей (2 поезда).

С 1 ноября 2018 года два новых состава ЭС2Г «Ласточка» начали курсировать в Пермском крае. Они заменили графиковые экспрессы на самых востребованных у пассажиров направлениях Пермь-2 – Кунгур и Пермь-2 – Верещагино. На первом этапе перевозки новым подвижным составом осуществляются с сокращением времени движения между краевой столицей и Кунгуром, Верещагино в общей сложности на 11 минут (относительно действующего расписания скорых пригородных поездов). В дальнейшем расписание может быть скорректировано с учетом результатов эксплуатации и пожеланий пассажиров.

Время рейса за счет скорости сильно сокращается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Время рейса за счет скорости сильно сокращаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

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