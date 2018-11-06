ВТБ и СОГАЗ закрыли сделку по объединению страхового бизнеса

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-06T16:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа ВТБ и Страховая Группа «СОГАЗ» закрыли сделку по продаже 100% СК «ВТБ Страхование». В периметр сделки вошли все компании группы ВТБ Страхование, включая ВТБ Страхование жизни и ВТБ Медицинское Страхование. Сделка получила все необходимые согласования регулирующих органов.

В результате сделки планируется объединение страховых активов на базе Группы «СОГАЗ». Группа ВТБ получит 10% акций и место в совете директоров объединенной компании, а также денежную компенсацию. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают.

До завершения интеграции компании группы ВТБ Страхование продолжат выполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме.

- На первом этапе после закрытия сделки компании группы ВТБ Страхование продолжат работать под своим брендом. После окончания интеграции объединенная компания будет работать под брендом «СОГАЗ», - рассказали в пресс-службе ВТБ.

Суммарная начисленная премия страхового бизнеса Группы СОГАЗ и Группы ВТБ Страхование, исходя из прогнозных финансовых показателей по МСФО за 2018 год, может составить более 330 миллиардов рублей, суммарные активы - более 670 миллиардов рублей.

После завершения сделки компании ВТБ и «СОГАЗ» будут сотрудничать в сфере продаж страховых продуктов клиентам Группы ВТБ и в сфере реализации банковских продуктов клиентам Группы «СОГАЗ».

Продажа страховых активов даст возможность Группе ВТБ сконцентрироваться на банковском бизнесе, оставаясь участником крупнейшей страховой компании, которая после объединения станет лидером в своей отрасли. Кроме того, Группа ВТБ в лице компании «СОГАЗ» получит крупнейшего партнера, который обеспечит надежную страховую защиту клиентов.