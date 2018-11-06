Алексей Долгов возглавит объединенный бизнес ВТБ в Свердловской области

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-06T12:21:31+03:00

Он будет отвечать за два направления развития

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Алексей Долгов с 1 января 2019 года будет назначен управляющим ВТБ в Свердловской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.

- Создание объединенной региональной сети – очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов, - рассказали в пресс-службе банка.

Алексей Долгов. Фото: пресс-служба банка

Алексей Долгов родился в Барнауле, окончил Алтайский государственный университет по специальности «Экономист». В банковском секторе – с 1999 года. В Группу ВТБ пришел в 2006 году на позицию начальника отдела продаж розничных продуктов Барнаульского филиала. В филиале ВТБ в Екатеринбурге работает с 2008 года. До назначения Алексей Долгов занимал должность управляющего розничного филиала ВТБ в Екатеринбурге и Свердловской области.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Алексей Долгов обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.