Чиновницу с Урала, заявившую, что государство ничего не должно молодежи, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-06T11:19:24+03:00

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Неосторожное высказывание о том, что государство ничего не должно молодежи, похоже, будет стоить уральской чиновнице карьеры. Речь идет о директоре Департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких.

24 октября на встрече с подростками в Кировграде она вдруг заявила: «Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать». Видео с этой встречи накануне появилось в Сети, после чего на чиновницу нахлынула волна народного негодования. А сегодня, 6 ноября, губернатор региона Евгений Куйвашев подписал распоряжение, по которому Ольга Глацких отстранена от своей должности на время проверки.

- С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться, - отметил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять.

Ранее сама Ольга Глацких извинилась за свое резкое высказывание.

МНЕНИЕ

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР:

– Я бы просто с ней (Ольгой Глацких, - Ред.) поговорил публично. Собрал бы молодежь и сказал: «Ребята, что она имела в виду? Наверное, что о себе в первую очередь вы сами должны позаботиться». Прекратите цепляться к словам! У девушки малый опыт публичного выступления. Она, может, выступала первый раз перед молодежью. А перед молодежью вообще выступать очень сложно. Ну и нужна зрелость определенная. Она совсем еще не пожила. При коммунистах во власти сидели за 60 и за 70 лет. Сейчас стали делать «министрами» людей моложе 30. Давайте делать в 40-45. Это же золотой возраст, когда человек все знает и у него есть опыт.

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