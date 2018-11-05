Чиновница "мы не просили вас рожать", заявившая о "трехкопеечных" зарплатах, за 2017 год заработала 1,5 миллиона

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-05T16:41:53+03:00

Ольга Глацких объяснила свои слова о том, что "государство ничего не должно", но у людей остались вопросы к ее "трехкопеечной зарплате"

Изменить размер текста: A A

В центр скандала в Свердловской области попала 29-летняя Ольга Глацких - директор департамента молодежной политики Свердловской области. Женщина на встрече с детьми и подростками в Кировграде наставнически посоветовала детям не надеяться на государство и заявила:

- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка. Государство организует мероприятия - вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трехкопеечные - и у чиновников, и у госслужащих...

Видео с этой речью разлетелось по интернету и вызвало очень бурную реакцию. Поэтому вскоре Ольга Глацких прокомментировала свой спич и объяснила, почему сказала такую неоднозначную фразу.

- Фраза вырвана из контекста, - заявила "КП-Екатеринбург" Ольга Глацких. – Если посмотреть полностью диалог, видно, что он совсем другого содержания. Я имела в виду то, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Это сопутствующее. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676440" frameborder="0"></iframe> Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

С этим разобрались. Впрочем, многие россияне (высказывание чиновницы возмутило не только уральцев) сразу же предсказывали, что Ольга Глацких будет объяснять свое поведение именно так. Но у людей остался еще один вопрос: неужели у чиновников, и правда, настолько "трехкопеечные зарплаты", как они уверяют? И оказалось, что "три копейки" у каждого свои...

На официальном сайте Правительства Свердловской области указаны сведения о доходах и имуществе каждого чиновника. И оказалось, что за 2017 год Ольга Глацких заработала 1,5 миллиона рублей - то есть, приблизительно 125 000 рублей в месяц. При этом, средняя зарплата жителя Свердловской области по данным от мая 2018 года, выросла (!) до 34 000 рублей.

За год чиновница заработала 1,5 миллиона рублей

Кроме того, в собственности у Ольги Глацких числится два земельных участка (один - площадью 900 кв.м, второй - 533 кв.м), два автомобиля (Mersedes Benz и Лада), а также квартира. Безусловно, для чиновницы такого уровня это не так много - в одном ряду с ней стоят министры, у которых суммы дохода выше в несколько раз. Однако, и "трехкопеечной" такую зарплату назвать сложно.

29-летняя Ольга Глацких - известная в Свердловской области чиновницаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, высказывание чиновницы вызвало очень бурную реакцию у россиян. Одни просили назвать "трехкопеечную зарплату" чиновницы и хотели сравнить ее со своей, другие предлагали не платить налоги государству, которое "ничего не должно", а третьи были согласны с Ольгой и уверены в том, что родители действительно возложили на государство слишком много. Кстати, Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, не оценил высказывание подчиненной и пообещал посмотреть полное видео, чтобы объективно разобраться.