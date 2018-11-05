2018-11-05T16:41:53+03:00
Общество

Чиновница "мы не просили вас рожать", заявившая о "трехкопеечных" зарплатах, за 2017 год заработала 1,5 миллиона

В собственности у Ольги Глацких два земельных участка, две машины и квартира
Елена БЛАГИНИНА
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Ольга Глацких объяснила свои слова о том, что "государство ничего не должно", но у людей остались вопросы к ее "трехкопеечной зарплате"Ольга Глацких объяснила свои слова о том, что "государство ничего не должно", но у людей остались вопросы к ее "трехкопеечной зарплате"
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В центр скандала в Свердловской области попала 29-летняя Ольга Глацких - директор департамента молодежной политики Свердловской области. Женщина на встрече с детьми и подростками в Кировграде наставнически посоветовала детям не надеяться на государство и заявила:

- У молодежи, у подрастающего поколения, складывается понимание того, что государство нам все должно. Нет. Вам государство впринципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. Каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый талантливый - это нормальная позиция. Но если вы так считаете, вкладывайтесь в своего ребенка. Государство организует мероприятия - вы думаете, это дешево? Нет. А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трехкопеечные - и у чиновников, и у госслужащих...

Видео с этой речью разлетелось по интернету и вызвало очень бурную реакцию. Поэтому вскоре Ольга Глацких прокомментировала свой спич и объяснила, почему сказала такую неоднозначную фразу.

- Фраза вырвана из контекста, - заявила "КП-Екатеринбург" Ольга Глацких. – Если посмотреть полностью диалог, видно, что он совсем другого содержания. Я имела в виду то, что за воспитание детей несут ответственность родители. А государство является лишь вспомогательным ресурсом. Оно поддерживает, дает стартовый капитал, строит садики, школы. Это сопутствующее. Мы говорили про ценности воспитания молодежи внутри семьи. Вот о чем была суть разговора. Здесь государство не может в каждую семью посадить наставников и участвовать в воспитании наравне с родителями.

Ольга Глацких - Государство не просило вас рожать.

С этим разобрались. Впрочем, многие россияне (высказывание чиновницы возмутило не только уральцев) сразу же предсказывали, что Ольга Глацких будет объяснять свое поведение именно так. Но у людей остался еще один вопрос: неужели у чиновников, и правда, настолько "трехкопеечные зарплаты", как они уверяют? И оказалось, что "три копейки" у каждого свои...

На официальном сайте Правительства Свердловской области указаны сведения о доходах и имуществе каждого чиновника. И оказалось, что за 2017 год Ольга Глацких заработала 1,5 миллиона рублей - то есть, приблизительно 125 000 рублей в месяц. При этом, средняя зарплата жителя Свердловской области по данным от мая 2018 года, выросла (!) до 34 000 рублей.

За год чиновница заработала 1,5 миллиона рублей

За год чиновница заработала 1,5 миллиона рублей

Кроме того, в собственности у Ольги Глацких числится два земельных участка (один - площадью 900 кв.м, второй - 533 кв.м), два автомобиля (Mersedes Benz и Лада), а также квартира. Безусловно, для чиновницы такого уровня это не так много - в одном ряду с ней стоят министры, у которых суммы дохода выше в несколько раз. Однако, и "трехкопеечной" такую зарплату назвать сложно.

29-летняя Ольга Глацких - известная в Свердловской области чиновница Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летняя Ольга Глацких - известная в Свердловской области чиновницаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, высказывание чиновницы вызвало очень бурную реакцию у россиян. Одни просили назвать "трехкопеечную зарплату" чиновницы и хотели сравнить ее со своей, другие предлагали не платить налоги государству, которое "ничего не должно", а третьи были согласны с Ольгой и уверены в том, что родители действительно возложили на государство слишком много. Кстати, Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, не оценил высказывание подчиненной и пообещал посмотреть полное видео, чтобы объективно разобраться.

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