Время менять имена: в центре Екатеринбурга студенты требуют обновить название аэропорта «Кольцово»
В Екатеринбурге 4 ноября в 13 часов несколько сотен студентов уральских вузов провели праздничный флешмоб под названием «Великие имена России», поддержав инициативу по участию Свердловской области во всероссийском конкурсе по присвоению аэропортам имен знаменитых россиян.
- Мы считаем, что у нас много достойных имен, из которых можно выбрать одно,чтобы присвоить его главной уральской воздушной гавани. Список длинный, и сегодня мы показали, что жители Екатеринбурга поддерживают этот конкурс, - рассказывает участница митинга, студентка второго курса УрФУ Елена.
Участники хорошо подготовились к мероприятиюФото: Алексей БУЛАТОВ
В топ-лист списка на Среднем Урале попали уральский писатель Павел Бажов, маршал Советского Союза Георгий Жуков, которые после Великой Отечественной войны несколько лет прожил в Свердловске и вел дружбу с писателем, а также изобретатель радио Александр Попов, который жил в Екатеринбурге.
В полный список попали и наши современники, среди которых первый президент России Борис Ельцин и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
"Мобилизация" студентов привлекла внимание горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что 4 ноября в Екатеринбурге проходит целая череда праздничных, спортивных, культурных и даже религиозных мероприятий, в которых принимают участие тысячи свердловчан.