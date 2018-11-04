2018-11-04T12:10:14+03:00
Общество

Время менять имена: в центре Екатеринбурга студенты требуют обновить название аэропорта «Кольцово»

4 ноября в Историческом сквере прошел флешмоб
Лев Истомин
Поделиться:
Студенты начали собираться задолго до начала флешмобаСтуденты начали собираться задолго до начала флешмобаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 4 ноября в 13 часов несколько сотен студентов уральских вузов провели праздничный флешмоб под названием «Великие имена России», поддержав инициативу по участию Свердловской области во всероссийском конкурсе по присвоению аэропортам имен знаменитых россиян.

- Мы считаем, что у нас много достойных имен, из которых можно выбрать одно,чтобы присвоить его главной уральской воздушной гавани. Список длинный, и сегодня мы показали, что жители Екатеринбурга поддерживают этот конкурс, - рассказывает участница митинга, студентка второго курса УрФУ Елена.

Участники хорошо подготовились к мероприятию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники хорошо подготовились к мероприятиюФото: Алексей БУЛАТОВ

В топ-лист списка на Среднем Урале попали уральский писатель Павел Бажов, маршал Советского Союза Георгий Жуков, которые после Великой Отечественной войны несколько лет прожил в Свердловске и вел дружбу с писателем, а также изобретатель радио Александр Попов, который жил в Екатеринбурге.

В полный список попали и наши современники, среди которых первый президент России Борис Ельцин и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

"Мобилизация" студентов привлекла внимание горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Мобилизация" студентов привлекла внимание горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 4 ноября в Екатеринбурге проходит целая череда праздничных, спортивных, культурных и даже религиозных мероприятий, в которых принимают участие тысячи свердловчан.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Урале молодого рецидивиста отправили под суд за пьяное побоище в кафе
Боец UFC переезжает в Екатеринбург, чтобы готовить к поединкам молодежь
На экраны выходит сериал про лихие 90-е, снятый в Нижнем Тагиле
В Железнодорожном районе Екатеринбурга после праздников отключат свет
Евгений Ройзман открыл в Екатеринбурге личную приемную
Екатеринбуржец взял бронзу молодежного первенства Европы по дзюдо
В Екатеринбурге возле элитной гимназии накрыли бар, торговавший фунфыриками
У Свердловского правительства появится светящаяся елка за 390 тысяч рублей
Мэрия Екатеринбурга ликвидирует свалки Орджоникидзевского района за два миллиона рублей
В Екатеринбурге пенсионер спалил дом, затопив печь
«Автомобилист» впервые в истории обыграл дома «Сочи», одержав 24-ю победу в матчах КХЛ
Мэрия Екатеринбурга исключит сбои во время записи детей в первые классы за 1,5 миллиона рублей
Юных екатеринбуржцев приняли в ряды Российского движения школьников и Юнармии
В Екатеринбурге ликвидировали стихийную парковку перед гимназией
В Екатеринбурге ТСЖ провело собрание с жильцами, которых в тот момент даже не было в стране
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей