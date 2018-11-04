Время менять имена: в центре Екатеринбурга студенты требуют обновить название аэропорта «Кольцово»

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-04T12:10:14+03:00

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В Екатеринбурге 4 ноября в 13 часов несколько сотен студентов уральских вузов провели праздничный флешмоб под названием «Великие имена России», поддержав инициативу по участию Свердловской области во всероссийском конкурсе по присвоению аэропортам имен знаменитых россиян.

- Мы считаем, что у нас много достойных имен, из которых можно выбрать одно,чтобы присвоить его главной уральской воздушной гавани. Список длинный, и сегодня мы показали, что жители Екатеринбурга поддерживают этот конкурс, - рассказывает участница митинга, студентка второго курса УрФУ Елена.

Участники хорошо подготовились к мероприятиюФото: Алексей БУЛАТОВ

В топ-лист списка на Среднем Урале попали уральский писатель Павел Бажов, маршал Советского Союза Георгий Жуков, которые после Великой Отечественной войны несколько лет прожил в Свердловске и вел дружбу с писателем, а также изобретатель радио Александр Попов, который жил в Екатеринбурге.

В полный список попали и наши современники, среди которых первый президент России Борис Ельцин и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

"Мобилизация" студентов привлекла внимание горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 4 ноября в Екатеринбурге проходит целая череда праздничных, спортивных, культурных и даже религиозных мероприятий, в которых принимают участие тысячи свердловчан.