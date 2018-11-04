2018-11-04T12:10:45+03:00
Общество

Митинг, фестиваль и крестный ход: Екатеринбург отмечает День народного единства

В уральской столице проходят праздничные мероприятия
Лев Истомин
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Одними из первых на улицы вышли студентыОдними из первых на улицы вышли студентыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Екатеринбурге утром 4 ноября стартовало празднование Дня народного единства. Несмотря на дождливую погоду в городе пройдет масса торжественных мероприятий.

В 11:15 от Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови пройдет крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери, после чего верующие примут участие в молебне.

В полдень на Площади труда начнется митинг-концерт, в котором примет участие руководство Екатеринбурга и Свердловской области. В 13 часов в Историческом сквере на Плотинке соберутся участники флешмоба «Великие имена России», которые поддержат инициативу по участию Среднего Урала в конкурсе по присовоению аэропортам имен знаменитых россиян. Напомним, что аэропорту «Кольцово» предложили дать имена уральского писателя Павла Бажова, советского маршала Георгия Жукова и изобретателя радио Александра Попова.

Ожидается, что в акции примут участие больше 300 студентов екатеринбургских вузов и колледжей.

На Уралмаше в Свердловском государственном областном дворце народного творчества на улице Фестивальная, 12, в 14 часов начнется Фестиваль национальных культур. Гостей порадуют мастер-классами по традиционным уральским ремеслам, угостят лакомствами и покажут выступления фольклорных коллективов.

Мероприятие посетит сын писателя Чингиза Айтматова Аскар. Вход на фестиваль - свободный.

В 12 часов в ДИВСе любой желающий может сдать нормы ГТО. В 15 часов здесь стартует Окружной фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств народов России. Здесь покажут барабанное шоу Давлет Хана, акробатические трюки Банкая и концерт академического хора Уральского федерального университета.

- Фестиваль соберет более полутора тысяч человек из Башкирии, Татарстана, а также других регионов России. В рамках мероприятия пройдут соревнования по айкидо, армейскому рукопашному бою, армрестлингу, боксу, всестилевому каратэ, грепплингу, гиревому спорту, джиу-джитсу, кикбоксингу, киокусинкай, капоэйре, керешу, мас-рестлингу, самбо, силовому экстриму, тайскому боксу, - рассказывают в ДИПе Свердловской области.

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