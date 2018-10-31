Компания ВТБ Страхование увеличила объем сборов на треть

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-31T12:49:09+03:00

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За девять месяцев 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование (по ОСБУ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на треть и составил 78,2 миллиарда рублей. Доля розничного направления – 83%, корпоративного – 17%.

Объем выплат за отчетный период составил 10,7 миллиарда рублей, что на 27% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев размер чистой прибыли достиг 19,6 миллиарда рублей – это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Наша компания стабильно показывает хорошие результаты деятельности. Этого удается достичь за счет эффективно выстроенных бизнес-процессов и высокого уровня клиентского сервиса. Мы на постоянной основе внедряем актуальные и востребованные продукты как для корпоративных, так и розничных клиентов, обеспечивая их финансовой защитой в случае различных непредвиденных ситуаций, - рассказал генеральный ди ректор ВТБ Страхование Геннадий Гальперин.