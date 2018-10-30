2018-10-30T12:15:23+03:00
Экономика

ВТБ Страхование жизни запускает новый сервис «Здоровый образ жизни»

Услуга пока доступна бесплатно
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Фото6 пресс-служба ВТБФото6 пресс-служба ВТБ
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ВТБ Страхование жизни запускает новый сервис для владельцев полисов накопительного и инвестиционного страхования (НСЖ, ИСЖ) – онлайн-программу «Здоровый образ жизни». Сервис предназначен для пошагового внедрения привычек здорового образа жизни – включение регулярных занятий физическими упражнениями и правильного питания.

Клиентам доступна онлайн-диагностика для определения проблемных зон и точек роста, простое пошаговое руководство для достижения поставленных целей, индивидуальные рекомендации по трем направлениям – питание, физическая активность и работа со стрессом. Пользователи программы смогут следить за изменениями в электронном дневнике достижений, а также получать консультации специалистов по питанию и здоровому образу жизни.

Сервис предоставляется бесплатно и в пилотном режиме доступен владельцам страховых полисов с размером взносов от 100 тысяч рублей в год.

- Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продуктовой линейки, внедряя новые программы и сервисы для удобства наших клиентов. В приоритете – медицинские опции, которые способствуют улучшению здоровья и повышению качества жизни, - рассказал генеральный ди ректор ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев.

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