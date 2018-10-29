2018-10-29T15:40:45+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь создаст парк на месте ликвидированного склада отходов

По этому вопросу в мэрии Екатеринбурга провели общественные слушания
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиФото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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В администрации Екатеринбурга прошли общественные слушания по проекту вывода из эксплуатации и рекультивации объекта размещения отходов ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК). Участники слушаний единогласно одобрили планы восстановления нарушенных земель на территории промышленной площадки, где находился ликвидированный в этом году склад совтола.

Склад совтола создали на заводе в 1995 году в связи с отсутствием лицензированных технологий переработки ПХБ соединений для хранения отработанных трансформаторов и синтетических масел. Хранение отходов предприятие осуществляло на основании лицензии и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

В 2008 году с появлением современных технологий по переработке ПХБ соединений ВИЗ-Сталь одна из первых в Свердловской области начала программу утилизации совтола. К сентябрю 2017 года 100% хранившихся на складе химических отходов в объеме 995 тонн компания передала для обезвреживания специализированным лицензированным организациям.

В январе 2018 года склад вывели из эксплуатации, а в августе исключили из Государственного реестра объектов размещения отходов. Проведенная комплексная оценка состояния почвы и грунтовых вод показала отсутствие негативного воздействия совтола на окружающую среду.

Несмотря на это ВИЗ-Сталь приняла решение о рекультивации территории бывшего склада. На участке площадью 2310 м2 снимут асфальт и верхний слой почвы, выровняют нижний слой, нанесут плодородный грунт, высадят многолетние травы, рябины, ели и декоративные кустарники. Реализацию проекта предприятие начнет после завершения всех предусмотренных законодательством согласовательных процедур и получения заключения государственной экологической экспертизы на проект.

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