Анна Янчевская: Наша задача – принести в индустрию новые инструменты, увеличить эффективность решения социальных задач, с которыми мы работаем и сформировать совершенно новое сообщество

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-29T11:50:43+03:00

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Кто заинтересован в проведении глобальных технологических конкурсов? Могут ли проекты, разработанные в рамках глобальных технологических конкурсов найти свое коммерческое применение? Участвуют ли российские команды в международных конкурсах и какие результаты они получают? Эти и многие другие вопросы обсуждали участники форума «Открытые инновации» на пленарной дискуссии «Кто выигрывает в глобальных технологических конкурсах».

Эксперты поделились успешными примерами проведения техноконкурсов из отечественной и зарубежной практики, обсудили ключевые тенденции в технологической сфере и наиболее значимые проекты, в том числе в области решения сложных научных и технологических задач.

В дискуссии приняли участие представители крупнейших фондов, инвестиционных и технологических компаний России: Альберт Ефимов, руководитель Лаборатории робототехники «Сбербанк», Анна Янчевская, президент Благотворительного фонда «Система», идеолог проекта «Одиссея», Виталий Савельев, коммерческий директор КБ «Аврора», Константин Кайсин, операционный директор технологических конкурсов UpGreat РВК, Максим Петров, заместитель директора Департамента развития и продвижения технологических конкурсов и инициатив Сколково и др.

Модератор сессии - заместитель руководителя отдела медиа и телекоммуникаций Коммерсантъ Владислав Новый:

- История технологических конкурсов насчитывает несколько сотен лет. Один из первых конкурсов был объявлен Британской академией наук, т.н. «Конкурс Долготы» (XVII век Великобритания). Победителем стал Джон Гаррисон – изобретатель-самоучка, который и стал известен впоследствии как изобретатель хронометра. Его изобретение позволило решить проблему точного определения долготы во время длительных морских путешествий. За решение этой проблемы Парламент Великобритании назначил награду в размере 20 000 фунтов стерлингов. И таких примеров очень много, как в ретроспективе, так и сегодня.

В России запущено несколько технологических конкурсов, среди которых конкурс по разработке поисково-спасательных технологий «Одиссея», конкурсы Национальной технологической инициативы Up Great: Зимний город», «Первый элемент. Земля», «Первый элемент. Воздух». Это, по сути, первый опыт проведения подобных соревнований для отечественных разработчиков-изобретателей.

«Одиссея» — это первая технологическая инициатива в России, основанная на принципах благотворительности, стартовавшая в июле 2018 года. Организатор проекта – благотворительный фонд АФК «Система». «Одиссея» состоит из серии технологических конкурсов, задача первого – создание поисково-спасательных технологий нового поколения. Участники проекта должны за 13 месяцев предложить технологическое решение, которое поможет найти и вовремя спасти потерявшегося в лесу человека без источника связи в течение 10 часов, при максимальном спектре погодных условий. Призовой фонд составляет 75 млн рублей. На конкурс уже зарегистрировалось более 38 команд, предлагающих разные подходы к решению поставленной задачи: алгоритмы распознавания образов, рои поисковых дронов, беспилотники и наземные роботы, радиомаяки, акустические и сейсмодатчики.

Форум "Открытые инновации". Фото: предоставлено организаторами

По мнению экспертов, чтобы российские технологические конкурсы были столь же эффективны, как в Европе или США, необходимо создание единого технологического сообщества.

Анна Янчевская, президент благотворительного фонда «Система» и идеолог проекта «Одиссея:

- Сегодня для благотворительного фонда «Система» крайне важно не просто получить определенную технологию, а обеспечить её внедрение как готового продукта. Наша задача – принести в индустрию новые инструменты, увеличить эффективность решения социальных задач, с которыми мы работаем и сформировать совершенно новое сообщество.

Если мы хотим существенно повысить качество благотворительных инвестиций, мы должны начинать серьезно смотреть в сторону технологических решений. При этом существуют разные подходы к привлечению технологий в некоммерческий сектор - например, американские конкурсы XPrize, технологические инициативы IBM, эксперименты с венчурной филантропией.

Мы для себя выбрали путь технологических конкурсов и создали "Одиссею" - первую в России технологическую инициативу, целью которой является объединение благотворительного и технологического сообществ для преодоления социально значимых проблем. Ведь сегодня благотворительные фонды обладают достаточным финансовым ресурсом, сильной экспертизой в выявлении и решении социальных проблем, умением объединить неравнодушных людей для помощи другим.

Технологическое сообщество, в свою очередь, имеет богатый опыт быстрых и успешных экспериментов в конкретных областях, объединяет лучшие научные и предпринимательские умы и нацелено на улучшение качества жизни. Объединив компетенции первых с компетенциями вторых, мы рассчитываем совместными усилиями создать технологии, способные закрыть часть социально значимых проблем.

Инициатива «Одиссея» рассчитана на много лет, первый конкурс будет идти полтора года. В рамках первого конкурса «Одиссея. В поисках человека» мы хотим найти и поддержать тех энтузиастов, которые смогут решить проблему быстрого поиска людей, потерявшихся в природной среде.

Мы рассчитываем, что в конкурсе примут участие инженеры, технологические предприниматели, научные сотрудники, преподаватели и студенты старших курсов инженерных вузов, энтузиасты.

Мы не верим, что задача такой сложности может быть решена в быстрые сроки. Тем более, если речь идет о получении технологического решения, которое может впоследствии привести к экспоненциальным изменениям в обществе. Полтора года, безусловно, длительный срок, но для тех, кто примет участие в инициативе, это не только возможность создать новую технологию, прославиться, заработать денег, но и сделать огромный вклад в развитие общества. Нам важно, чтобы эти люди — инженеры, предприниматели, технические специалисты — всерьез и надолго пришли в наш сектор и приняли участие в инфраструктурных изменениях. Мы честно говорим технологическому сообществу, что нуждаемся в его помощи.

Участники дискуссии отметили важность стимулирования развития научно-технической деятельности и привлечение новых научных и инженерных команд к разработке новых технологий и совершенствованию существующих.

Благотворительный фонд «Система» — один из ведущих благотворительных фондов России, основной оператор благотворительной деятельности компаний-доноров Группы АФК «Система». Ключевые задачи фонда – предоставить каждому возможность бесплатно развивать свой личный потенциал в технологической среде, содействовать появлению и внедрению новых технологических изобретений и сервисов и повысить качество жизни общества с помощью технологий.