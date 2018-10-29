«Нашли в водоеме»: пропавший под Екатеринбургом подросток погиб

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-29T13:06:18+03:00

В семье уже погибал ребенок. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Изменить размер текста: A A

Руководители поисково-спасательного отряда «Прорыв» сообщили о том, что пропавший в Сысерти 14-летний школьник Владимир Рогозников найден мертвым. Как сообщила «КП-Екатеринбург» координатор отряда Наталия, мальчика нашли в водоеме на территории поселка Большой Исток.

- Найден ,погиб .Искренние соболезнования родным и близким ! – кратко сообщили в отряде.

Полиция также принимала участие в поисках Володи.

- Обращение в МВД поступило вечером 22 октября от матери подростка, - ранее рассказывал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - С ее слов мальчик и ранее неоднократно самовольно уходил из дома, но всегда возвращался самостоятельно. Он состоит на учете в ПДН, к уголовной ответственности не привлекался, сотовый телефон не имеет.

Известно, что мальчик воспитывался в многодетной семье. Его родители воспитывают еще одного мальчика и двух девочек. До этого в семье уже погиб один ребенок.

В Следственном комитете отметили, что тело мальчика уже извлекли из реки Исеть. Смерть ребенка не носит криминального характера.