2018-10-26T18:42:06+03:00
Происшествия

Полиция Сысерти ищет 14-летнего школьника, который четыре дня назад ушел из дома и пропал

Подросток воспитывается в многодетной семье и стоит на учете в ПДН
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
Изменить размер текста:

На Урале полиция, родственники и волонтеры ищут 14-летнего Владимира Рогозникова. Подросток ушел из дома в поселке Большой Исток четыре дня назад, и с тех пор его никто не видел.

Как рассказал глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых, школьник стоит на учете в ПДН и уже не единожды уходил "в самоволку". Одна спустя некоторое время юноша всегда возвращался сам.

В поисках мальчика порядка 100 человек прочесывают леса, частный сектор и сады.

- Обращение за помощью поступило 22 октября в 21:30 от матери подростка. Пропавший мальчик из многодетной семьи, - добавил полковник Горелых. Родители воспитывают еще одного мальчика и двух девочек. Еще один ребенок погиб. Законные представители Володи привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Рост подростка 140-150 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие темные. В день исчезновения был одет в пуховик темного цвета, черную шапку, джинсы темного цвета и черные ботинки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просьба проинформировать органы внутренних дел по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-71-61, +7(34374) 3-19-90 - Дежурная часть полиции Арамили, +7(34374) 6-83-81 - Дежурная часть полиции Сысерти или по линии «02».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Митрополит Кирилл представил нового наместника монастыря на Ганиной Яме
СК не будет возбуждать дело из-за смерти пятиклассника в екатеринбургской гимназии
На трассе Туринск-Ирбит лесовоз врезался в автоцистерну
В Ивделе разыскивают мужчину, пять дней назад ушедшего на рыбалку
Уралтрансбанк «съел» все деньги нового екатеринбургского театра за неделю до его открытия
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
Экс-мэра Среднеуральска, давшего взятку лжеполицейскому, заставили вернуть 61 миллион рублей
В Верхней Салде Kia на «зебре» сбила брата с сестрой
Метрополитен Екатеринбурга проверит сотрудников на наркотики за 370 тысяч рублей
На Среднем Урале «похоронили» три тонны сомнительных фруктов
Екатеринбургский МОАП заплатил 100 тысяч рублей за рекламу борделя