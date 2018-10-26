Полиция Сысерти ищет 14-летнего школьника, который четыре дня назад ушел из дома и пропал

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-26T18:42:06+03:00

Подросток воспитывается в многодетной семье и стоит на учете в ПДН

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На Урале полиция, родственники и волонтеры ищут 14-летнего Владимира Рогозникова. Подросток ушел из дома в поселке Большой Исток четыре дня назад, и с тех пор его никто не видел.

Как рассказал глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых, школьник стоит на учете в ПДН и уже не единожды уходил "в самоволку". Одна спустя некоторое время юноша всегда возвращался сам.

В поисках мальчика порядка 100 человек прочесывают леса, частный сектор и сады.

- Обращение за помощью поступило 22 октября в 21:30 от матери подростка. Пропавший мальчик из многодетной семьи, - добавил полковник Горелых. Родители воспитывают еще одного мальчика и двух девочек. Еще один ребенок погиб. Законные представители Володи привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Фото: Валерий Горелых

Рост подростка 140-150 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие темные. В день исчезновения был одет в пуховик темного цвета, черную шапку, джинсы темного цвета и черные ботинки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просьба проинформировать органы внутренних дел по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8(343) 358-71-61, +7(34374) 3-19-90 - Дежурная часть полиции Арамили, +7(34374) 6-83-81 - Дежурная часть полиции Сысерти или по линии «02».