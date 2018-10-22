Экс-лидер «Агаты Кристи» Глеб Самойлов: «Вадик отмылся перед всеми, дескать, не брал денег у брата. Поздравляю!»

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-22T13:48:35+03:00

Во время концерта в Екатеринбурге рокер рассказал «КП», что думает о скандальном суде с братом

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Вокалист, гитарист и автор большинства песен группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов отправился в тур по городам Урала. Со своей новой группой The Matrixx Самойлов-младший приехал и в родной Екатеринбург. В город, где образовалась знаменитая группа, и были записаны хиты «Как на войне», «Опиум ни для кого», «Сказочная тайга» и другие. Увы, на концерте The Matrixx агатоманов ждало разочарование: Самойлов исполнил лишь две песни из репертуара «АК». Зато повезло журналисту «Комсомолки», который смог попасть в гримерку к артисту…

Я НЕ СМОГ КУПИТЬ СЧАСТЬЕ

- Глеб, вы очень любите книги Гофмана. В одном из его произведений персонаж крошка Цахес для всех стал очень хорошим после того как у него появилось много денег и влияния. Но только другой персонаж Вальтасар видел его сущность. Чувствуете ли вы себя порой данным героем?

- Не только это произведение Гофмана мне нравится. Но это первое, что я у него прочитал. Ощущал ли я себя Вальтасаром? Да, ощущал (грустно улыбается). В какие моменты? Даже расшифровывать не буду.

- В сказке Гофмана «Золотой горшок» студент Ансельм влюблен в Серпентину... Но она – это лишь иллюзия. Любили ли вы что-то, в вашей жизни так же сильно понимая, что на самом деле этого не существует?

- Такие чувства возникают в жизни любого творческого человека. Когда поёшь о нечто таком, чего на самом деле не существует. Кстати, у Александра Вертинского была очень хорошая баллада на эту тему (не скажу, что это был романс): «Мне нужна не женщина, мне нужна лишь тема». Такие Серпентины были в моей жизни. Но у Гофмана, понятно, была конкретная любовь. И то он по - большому счету не особо знал эту девушку и он приписывал ей то, что хотел приписать.

- На альбоме «Треш» у вас есть песня «13 лет», которая о совсем юной особе школьного возраста. Эта песня автобиографичная?

- Может да, а может, и нет. Что я вам скажу сейчас? Вы сейчас под статью уголовного кодекса меня хотите подвести? (смеется) Но песня не про секс с юной девочкой. Вы же ее слушали.

- В песне «Новогоднее обращение» есть фраза «сколько ты стоишь, не стоит врать. Что нельзя купить и нельзя продать». Бывало ли так, что вы что-то не могли купить?

- Разумеется, бывало. Счастье не смог купить (грустно улыбается).

- Но вы же были счастливы…

- Самыми счастливыми в моей жизни являются воспоминания о детстве в Асбесте. Так, думаю, у любого человека. Конечно, если ты не рос с рождения в намордниках, закованный и прикованный, как Джейсон (герой фильмов ужасов – Ред.). Я склонен идеализировать свое детство. Очень хорошо его помню. В Асбесте у нас была трехкомнатная квартира. Окна выходили сразу на восток и на запад. И я мог любоваться и восходами и закатами.

Музыкант колесит с концертами по Уралу. Фото: группа в "ВКонтакте" Глеб Самойлоff & The MATRIXX

ДВА СУДА ДОКАЗАЛИ, ЧТО ВАДИК БРАЛ МОИ ДЕНЬГИ

- Савеловский суд Москвы вынес решение в вашу пользу насчет того, что ваш брат Вадим Самойлов должен вернуть вам долг, в размере 4 миллионов рублей, а Мосгорсуд на днях отменил данное решение. Как думаете, в чем причины?

- Правда? Мой адвокат меня не ставил в известность. Но два года назад Мосгорсуд наоборот подтвердил решение Савеловского суда. Сам я не видел пока этого. Если такое решение вынесено, то это означает, что просто Вадик отмылся перед всеми. Такие дела. Дескать, не брал он денег у брата. Я не прилагал к этому руку. Поздравляю его (саркастически). Но два суда до этого доказали, что он брал мои деньги. Это от того, что Вадик близок к власти? Проведите тогда журналистское расследование, в данном направлении.

- На прошлой неделе ваш брат заявил на пресс-конференции, что «Агаты Кристи» не стало, потому что вы просто разные и потому что вы были в группе как младший ребенок. Он не лукавит?

- Тут, скорее всего Вадик цитирует сам себя. Это вопрос для другого исследования…

- Кстати, ваш сын Глеб тоже, как и вы занимается музыкой. У него есть группа «ОЛО». Следите ли вы за его творчеством?

- То, что касается Глеба лучше спрашивать у него. Какие проекты, он считает своими, и какие нет. Это его дело. Он самодостаточная единица и личность.

- Но вы ведь много общались перед концертом в Екатеринбурге….

- Было дело. Во-первых, Глеб тусовался. Во-вторых, говорили обо всем. Вам предоставить стенограмму разговора? (смеется).

Глеб Самойлов считает сына "самостоятельной творческой единицей". Фото: из личного архива Глеба-Самойлова-младшего

АРТИСТ – ЭТО ФРИК

- В России прошла волна митингов. Не кажется ли вам, что людей на улицы выводят проповедники, цель которых не улучшение жизни народа, а улучшение своего политического положения.

- Тоже так считаю. Митинги себя исчерпали. Их используют для того, чтобы можно было сказать «вот смотрите – смотрите на нас». Что мы есть и никуда не делись. Митинги зашли в тупик и нужно искать иные методы решения политических проблем. И делать это должны профессионалы. Не я…

- В песне «Живые, но мертвые» вы поете о том, что не видите разницы между Гитлером и Сталиным. Почему? На вас не было нападок по этому поводу?

- Песня написана от лица дьявола и для него это действительно без разницы. Насчет нападок, то они были и раньше, но после вашего интервью, думаю, снова появятся (улыбается). Когда я записал альбом «Маленький Фриц», то все в нем увидели пропаганду фашизма. После выпуска альбома «Майн Кайф» группы «Агата Кристи» меня стали называть русским фашистом. После того, как мы выпустили клип про Майдан меня стали называть украинским фашистом. Евреи считают меня антисемитом, а антисемиты причисляют меня к евреям. Хочется всем им сказать: «Определитесь, пожалуйста!»

- Кстати, о клипах. В Екатеринбурге есть масса таинственных мест: например, пруд Муха, заброшенная больница в Зеленой Роще и не только. Может, снимете близкие места в новом клипе группы? Вам же близка мистика.

- Вам, наверное, кажется, что у нас типа денег немерено, и мы летим куда-то и снимаем какую-то мистику на просторах России и ближнего Зарубежья. Так вот такого нет, и не может быть. У нас с клипами дело обстоит так: появляются люди или компании, которые предлагают нам сюжет. Мы потом все это рассматриваем и находим общий язык или не находим его. Я вообще считаю, что мистическим местом является любая сцена. Потому что именно там ты становишься другим человеком.

- К слову о другом человеке: чем артист отличается от пресловутого городского сумасшедшего?

- Ничем. Артист, – это такой же фрик (человек, отличающийся ярким, необычным внешним видом и вызывающим поведением – Ред.)