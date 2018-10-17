2018-10-17T14:14:17+03:00
Происшествия

С уральского депутата-рецидивиста сняли обвинение в поножовщине

Евгений Сурнин знаменит благодаря татуировке паука на голове
Олег Галимов
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Депутат Гордумы дважды был за решеткой. Фото: Владимир Жабриков/Ura.ruДепутат Гордумы дважды был за решеткой. Фото: Владимир Жабриков/Ura.ru
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Следственный комитет завершил проверку по факту поножовщины в Реже. В результате нападения 29 августа был ранен 46-летний местный житель Андрей Каргапольцев, который заявил, что его обидчиком стал депутат Гордумы Евгений Сурнин. После проверки силовики пришли к выводу, что Сурнин не виноват.

- Причастность Сурнина не подтверждается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Весной 2016 года Сурнин во второй раз стал городским депутатом Режа, набрав 1121 голос. Тогда его обогнали только «единороссы». Свою знаменитую татуировку паука с крестом Сурнин набил в 18 лет, когда отбывал свой первый срок за избиение. Тогда ему назначили два года колонии.

Следователи сняли обвинения с депутата Фото: Архив "КП"

Следователи сняли обвинения с депутатаФото: Архив "КП"

Второй раз он оказался за решеткой за хулиганство, но, по словам матери депутата, в обоих случаях ее сын «брал всю вину на себя и выгораживал друзей».

В начале 2000-х Сурнин пытался стать в городе вором в законе, но попытки оказались тщетными. Жителям Режа он запомнился строительством хлипкого моста через реку и татуировкой паука на голове. Эту наколку будущий депутат сделал во время своего первого срока.

- Он с трудом ПТУ окончил, а так называемый «мост» – это доски, перекинутые на противоположный берег, - вспоминает председатель совета директоров Режевского хлебокомбината Алексей Потапенко.

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