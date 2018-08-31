2018-08-31T09:17:00+03:00
Происшествия

Свердловского депутата с татуировкой на голове объявили в розыск за поножовщину

Евгений Сурнин знаменит своей внешностью и криминальным прошлым
Олег Галимов
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Теперь слуге народа грозит третья судимость. Фото: Владимир Жабриков, Ura.ruТеперь слуге народа грозит третья судимость. Фото: Владимир Жабриков, Ura.ru
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Свердловские силовики объявили в розыск неоднократно судимого депутата Гордумы Режа 50-летнего Евгения Сурнина. По официальной информации, вечером 29 августа слуга народа порезал 46-летнего местного жителя, после чего скрылся с места преступления на машине.

Весной 2016 года Сурнин во второй раз стал городским депутатом, набрав 1121 голос. Лучше результаты были только у «единороссов». Свою знаменитую татуировку паука с крестом Сурнин набил в 18 лет, когда отбывал свой первый срок за избиение. Тогда ему назначили два года колонии.

Второй раз он оказался за решеткой за хулиганство, но, по словам матери депутата, в обоих случаях ее сын «брал всю вину на себя и выгораживал друзей».

Благодоря таким листовкам Сурнин дважды избирался в Гордуму Режа. Фото: газета «Режевская весть»

Благодоря таким листовкам Сурнин дважды избирался в Гордуму Режа. Фото: газета «Режевская весть»

В начале 2000-х Сурнин пытался стать в городе вором в законе, но у него получилось. Людям он запомнился строительством хлипкого моста через реку.

- Он с трудом ПТУ окончил, а так называемый «мост» – это доски, перекинутые на противоположный берег, - вспоминает председатель совета директоров Режевского хлебокомбината Алексей Потапенко.

По всей видимости, теперь Сурнину грозит и третий срок. К расследованию поножовщины уже подключился Следственный комитет, но пока в ведомстве не комментируют произошедшее.

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