Как в столицах: в Екатеринбурге пройдет выставка-презентация новинок автопрома

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-05T13:40:23+03:00

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Автолюбителей Екатеринбурга нечасто радуют хорошими мероприятиями с презентацией новинок мирового автопрома. Официальный дилер KIA «Уникум плюс» решил исправить эту ситуацию. Теперь автолюбителям не нужно ехать в Париж или Москву — с несколькими главными премьерами этого года можно будет познакомиться в эти выходные в Екатеринбурге.

Какие же новинки ждут горожан? Всем известный корейский автопроизводитель KIA, один из лидеров продаж на российском рынке*, в этом году уже выпустил абсолютно новые модели Stinger, Sorento Prime и Optima. Этой осенью в продажу поступили KIA Ceed и Cerato. Именно к этому событию «Уникум плюс» решил приурочить мероприятие, которое проведет в ярком формате автовыставки-презентации.

Фото: «Уникум плюс»

6 октября в 12:00 по адресу Екатеринбург, ул. Расточная, 38 все посетители смогут увидеть, оценить и, главное, протестировать новые KIA Ceed и Cerato.

Организаторы считают эти две модели прорывом технологичности и новым взглядом на автомобилестроение, поэтому пропустить такое событие просто невозможно.

На мероприятии посетителей также ожидает шоу трансформеров, вкусный фуршет, памятные фотографии, много конкурсов и призов. Для юных гостей действует игровая площадка с аниматором. Ведущие будут дарить автосигнализации, фирменные сумки, рюкзаки и футбольные мячи.

Фото: «Уникум плюс»

Первые 50 зарегистрировавшихся гостей получат бонус от сервисного центра «Уникум плюс».

Стоит приехать всей семьей, чтобы отлично провести время и оценить яркие автомобильные новинки.

«Уникум плюс» ждёт каждого!

Екатеринбург, ул. Расточная, 38

Телефон для записи: (343) 372-77-77

* По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).