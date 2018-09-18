2018-09-18T21:34:13+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева: «Все время чувствовала поддержку уральцев»

Олег Галимов
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Анастасию окружители почитатели ее талантаАнастасию окружители почитатели ее талантаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эти выходные в болгарской Софии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Триумфаторами турнира стали россиянки, в составе которых была и представительница Урала Анастасия Татарева.

Под руководством Ирины Винер наши девушки завоевали семь золотых наград. Победив в многоборье среди групп, россиянки обеспечили себе путевку на Олимпийские игры в Токио.

Программа выступлений была подготовлена лишь полгода назад, что по меркам художественной гимнастики является маленьким сроком для подготовки.

Спортсменку порадовали уральские фанаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсменку порадовали уральские фанатыФото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова потрясающе справились с трудностями и с большим отрывом выиграли золото у сборной Италии.

Сегодня свердловчанка вернулась на свою малую родину, где ее встретили родные и делегация областного минспорта.

- Потрясающие эмоции! До сих пор не верится, что мы смогли выиграть и обойти соперников на 1,5 балла. Наш тренер Ирина Виннер поставила нам 4 с двумя плюсами. Это большая редкость получить такую похвалу от нее, - рассказывает Анастасия. – Самое главное, что мы получили право выступать на Олимпиаде.

Анастасия Татарева сделала селфи в воздушной гавани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Татарева сделала селфи в воздушной гаваниФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам чемпионки, в ближайшее время она может пойти учиться на врача. Но пока Анастасия не определилась точно, чем займется после Олимпиады.

Встреча олимпийской чемпионки в Кольцово.Анастасию Татареву встретили поклонникиАлексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» победительницу встречали десятки поклонников и родственники.

- На протяжении всего турнира я чувствовала поддержку семьи и моих фанатов с Урала!- рассказала Ирина сразу после приезда в Екатеринбург.

Поклонники почти час прождали знаменитость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поклонники почти час прождали знаменитостьФото: Алексей БУЛАТОВ

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