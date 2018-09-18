Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева: «Все время чувствовала поддержку уральцев»
В эти выходные в болгарской Софии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Триумфаторами турнира стали россиянки, в составе которых была и представительница Урала Анастасия Татарева.
Под руководством Ирины Винер наши девушки завоевали семь золотых наград. Победив в многоборье среди групп, россиянки обеспечили себе путевку на Олимпийские игры в Токио.
Программа выступлений была подготовлена лишь полгода назад, что по меркам художественной гимнастики является маленьким сроком для подготовки.
Спортсменку порадовали уральские фанатыФото: Алексей БУЛАТОВ
Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова потрясающе справились с трудностями и с большим отрывом выиграли золото у сборной Италии.
Сегодня свердловчанка вернулась на свою малую родину, где ее встретили родные и делегация областного минспорта.
- Потрясающие эмоции! До сих пор не верится, что мы смогли выиграть и обойти соперников на 1,5 балла. Наш тренер Ирина Виннер поставила нам 4 с двумя плюсами. Это большая редкость получить такую похвалу от нее, - рассказывает Анастасия. – Самое главное, что мы получили право выступать на Олимпиаде.
Анастасия Татарева сделала селфи в воздушной гаваниФото: Алексей БУЛАТОВ
По словам чемпионки, в ближайшее время она может пойти учиться на врача. Но пока Анастасия не определилась точно, чем займется после Олимпиады.
Встреча олимпийской чемпионки в Кольцово.Анастасию Татареву встретили поклонникиАлексей БУЛАТОВ
В аэропорту «Кольцово» победительницу встречали десятки поклонников и родственники.
- На протяжении всего турнира я чувствовала поддержку семьи и моих фанатов с Урала!- рассказала Ирина сразу после приезда в Екатеринбург.
Поклонники почти час прождали знаменитостьФото: Алексей БУЛАТОВ
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