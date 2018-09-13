2018-09-13T09:06:13+03:00
Происшествия

На Урале во время прогулки в детском саду у 6-летней девочки разорвалась селезенка

Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, а в дошкольное учреждение с проверкой нагрянула прокуратура
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас пострадавшая девочка находится под присмотром екатеринбургских врачейСейчас пострадавшая девочка находится под присмотром екатеринбургских врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В детском саду села Черемисское веселая прогулка на улице закончилась для одной из воспитанниц тяжелой травмой и экстренной госпитализацией.

Ребята играли в мяч, перебрасывая его друг другу. Мальчишки и девчонки весело смеялись, как вдруг раздался громкий плач. Шестилетняя девочка, не поймав мячик, побежала за ним, запнулась и упала. Воспитатель отвела ребенка в медпункт, где малышку осмотрели и обработали ссадины. Однако девочке становилось все хуже.

"Скорая" отвезла ребенка в городскую больницу, а оттуда маленькую пациентку перенаправили в Екатеринбург. По предварительному диагнозу, у девочки разрыв селезенки. Прокуратура начала проверку.

- Будет дана оценка по факту ненадлежащего контроля со стороны сотрудников детского сада за воспитанниками. Также будут запрошены медицинские документы о состоянии здоровья ребенка, чтобы понять степени тяжести причиненного ему вреда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Помимо этого выясняется, насколько в садике своевременно и эффективно оказали ребенку первую помощь.

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