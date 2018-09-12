У ребенка перелом позвоночника: в Екатеринбурге иномарка сбила 10-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 07:38 2018-09-12T07:47:22+03:00

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Ближайшее время школьница проведет не за партой, а в больничной палате

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В Мичуринском на Ручейной , 34 под колесами автомобиля пострадала 10-летняя девочка. Недалеко от места ДТП недавно появился светофор и "зебра", но школьница решила сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте.

Перед первыми машинами ребенок ловко прошмыгнула - автомобили стояли в пробке. Однако в следующем ряду затора не было, и девочку сбила автоледи на Kia Rio.

- Водитель Kia Rio двигалась со стороны Савкова в направлении Мичурина. Девочка выбежала на проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - После аварии ее доставили в девятую детскую больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.