2018-09-12T07:47:22+03:00
Общество

У ребенка перелом позвоночника: в Екатеринбурге иномарка сбила 10-летнюю школьницу

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Ближайшее время школьница проведет не за партой, а в больничной палате
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вместо уроков в школе девочку ждет длительный больничныйВместо уроков в школе девочку ждет длительный больничныйФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Мичуринском на Ручейной , 34 под колесами автомобиля пострадала 10-летняя девочка. Недалеко от места ДТП недавно появился светофор и "зебра", но школьница решила сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте.

Перед первыми машинами ребенок ловко прошмыгнула - автомобили стояли в пробке. Однако в следующем ряду затора не было, и девочку сбила автоледи на Kia Rio.

- Водитель Kia Rio двигалась со стороны Савкова в направлении Мичурина. Девочка выбежала на проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - После аварии ее доставили в девятую детскую больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
В уральской столице до конца недели закрыли улицу Опалихинскую
В Екатеринбурге из-за пожара в сауне эвакуировали посетителей соседнего кафе
В Екатеринбурге арестовали организатора митинга против повышения пенсионного возраста
Прощайте, березки и сосенки: на уральские соревнования съедутся лесорубы из 29 регионов
Фан-зону Екатеринбурга могут открыть на время чемпионата Европы по футболу 2020
В Академическом районе Екатеринбурга построят новую школу на 1200 мест
На Урале фабрика по производству глобусов задолжала работникам пять миллионов рублей
В Екатеринбург съедутся 800 международных экспертов по праву
Трое екатеринбуржцев из-за ошибки инкассатора украли из банкомата 1,5 миллиона рублей
«Неделя сметчика на Урале - 2018» состоится в октябре
На Тюменском тракте из-за ремонта до 30 сентября ввели реверсивное движение
Прокуратура Краснотурьинска подала в суд на врачей скорой за автомобили без оборудования
На Урале задержали должника-мигранта, три года скрывавшегося за границей
Пропавшую месяц назад пенсионерку из Екатеринбурга нашли утонувшей в болоте
На Урале будут судить главврача, который два года воровал дизель из больничного автопарка
Тушили 20 пожарных на 12 машинах: в Нижнем Тагиле ночью загорелись три квартиры
В Екатеринбурге пять дней подряд будут закрывать движение трамваев на ВИЗе
На Среднем Урале начали формировать бюджет на 2019 год
На Серовском тракте в столкновении автобуса и ВАЗ-2106 погиб человек