У ребенка перелом позвоночника: в Екатеринбурге иномарка сбила 10-летнюю школьницу
В Мичуринском на Ручейной , 34 под колесами автомобиля пострадала 10-летняя девочка. Недалеко от места ДТП недавно появился светофор и "зебра", но школьница решила сократить путь и перебежать дорогу в неположенном месте.
Перед первыми машинами ребенок ловко прошмыгнула - автомобили стояли в пробке. Однако в следующем ряду затора не было, и девочку сбила автоледи на Kia Rio.
- Водитель Kia Rio двигалась со стороны Савкова в направлении Мичурина. Девочка выбежала на проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. - После аварии ее доставили в девятую детскую больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.