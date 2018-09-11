Разводил костры и спиливал пихты: сходившего в поход депутата Североуральска обвиняют в нанесении ущерба заповеднику

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-11T15:19:17+03:00

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В заповеднике «Денежкин Камень» обнаружили рекордное количество нелегальных туристов. Как выяснили госинспекторы по охране окружающей среды, 15 путешественников находились на природной территории в течение двух недель, делая стоянки на 2-3 дня.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Среди любителей природы оказался и депутат Североуральской Гордумы Павел Гуськов. Вместе с остальными участниками группы он не просто самовольно пересек границу заповедника, но и нанес «Денежкину Каменю» значительный урон: отдыхающие разбивали палатки, рубили пихтовый лапник и разводили костры прямо в корнях деревьев.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

- Не знать о территории заповедника туристы не могли, так как с руководителем этой группы мы неоднократно сотрудничали в различных проектах. Другой член группы раньше работал у нас в заповеднике инспектором охраны и территорию знает прекрасно. Какое-то ощущение такого вызова. Ходил и буду ходить, - сказала директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Причем сами туристы своего поведения не стыдятся и даже выложили фотографии похода в социальных сетях. Через миграционную службу сотрудники заповедника установили личности всех нарушителей, каждый из которых был приглашен для составления протокола.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Из 15-ти человек явился только один - покоритель вершин и руководитель туристического клуба «Севур» Юрий Мигуренко. Мужчина утверждал, что группа не пересекала границу заповедника и отказался подписывать бумаги.

Каждому горе-туристу за несанкционированную прогулку грозит штраф в 8000 рублей.