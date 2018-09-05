2018-09-05T09:43:53+03:00
Происшествия

«Мы не могли заранее знать о землетрясении»: уральский сейсмолог рассказал, почему людей не предупредили

Толчки в 5,5 баллов были зафиксированы в 3:47 утра
Олег Галимов
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В нескольких домах обвалились стены. Фото: vk.com/Любовь МихайловаВ нескольких домах обвалились стены. Фото: vk.com/Любовь Михайлова
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Сегодня ночью в Челябинской области произошло землетрясение, эпицентр которого был вблизи города Катав-Ивановск. По словам очевидцев, толчки также ощущались в Уфе и Екатеринбурге.

Чтобы разобраться в произошедшем Комсомолка обратилась к старшему научному сотруднику института геофизики Александру Гуляеву.

- Специалисты могут оценить и определить возможное место землетрясения, но не время, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Гуляев. - Мы не могли заранее знать о нем. Заведующий обсерватории Арти сообщил мне, что магнитуда оценивается в 4,7. В таком случае толчок мог достигнуть 5 - 5,5 баллов. Как правило, повторные толчки если и случаются, то они намного слабее основного. Сейчас угрозы для строений нет.

Последствия землетрясения на Урале.Последствия толчков в одном из домов города Катав-Ивановск, что между Челябинском и Уфой.Олег Галимов

Толчки в земле были зафиксированы в 3:47 утра. По информации свердловского ГУ МЧС, в результате землетрясения никто не пострадал.

- Оперативными группами МЧС были осмотрены территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Информации от жителей этих муниципальных образований не поступало, колебаний земной поверхности не ощущалось. Повреждений и разрушений на территории Свердловской области не зафиксировано.

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