2018-09-05T07:49:53+03:00
Происшествия

Поехала стена, шатались иконы: На Урале произошло землетрясение

Толчки ощущали в населенных пунктах Свердловской области
Лев Истомин
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Жители Южного Урала пишут о повреждении зданийЖители Южного Урала пишут о повреждении зданийФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ночь на 5 сентября в Челябинской области недалеко от города Катав-Ивановск произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки начались около 4 часов утра.

Информацию о подземных толчках на глубине 10 километров подтвердили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Специалисты заявили, что разрушений зданий и сооружений нет.

- Погибших и пострадавших в результате землетрясения нет, на производственный процесс происшествие не повлияло, - заявили в пресс-службе МЧС России.

Больше всего подземные толчки ощутили жители Катав-Ивановска. По словам председателя Совета депутатов города Галины Федосеевой, землетрясение повредило несколько зданий.

- Мы проснулись от того, что дом хорошенько тряхнуло. Люди стали выбегать на улицу. Треснул один из трехэтажных домов, есть трещины на стенах центральной больницы, - написала женщина на своей странице «ВКонтакте».

Ощутили последствия природного явления и в Свердловской области.

В Пионерском районе недалеко от перекрестка Советской и Восточной. Ночью ощутил один толчок, но, скорее всего, были и другие, потому что не сразу проснулся. Забавное ощущение от поехавшего и вставшего на места пола и всего здания. Резко вскочил, кошка бегала по дому и беспокоилась, - рассказал «Комсомолске» житель Екатеринбурга Антон Рябов.

- Проснулась от того, что в 4 часа утра зашаталась стенка в моем доме. Ощущались толчки, - написала в соцсети жительница Алапаевска Ирина Сосновских.

- На улице Предельной возле 32 военного городка трянуло, многие проснулись, - написала екатеринбурженка Анастасия Замараева.

По словам девушки, она проснулась от того, что окна начало трясти и забеспокоился кот. У ее соседки по улице во время землетрясения с полок попадали книги.

Жители Академического рассказывают, что толчки в микрорайоне ощущались слабо, однако у многих на стенах шатались картины и иконы.

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