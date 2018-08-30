Аптека «Живика» радует низкими ценами и онлайн-сервисом

СЕГОДНЯ 10:09 2018-08-30T10:10:03+03:00

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В Екатеринбурге в честь открытия двух новых аптек с 3 по 17 сентября можно будет купить лекарства со скидкой до 40%.

В разных концах Екатеринбурга одновременно появятся сразу две аптеки «Живика». Одна – в Юго-Западном районе на Академика Бардина, 1, другая – во Втузгородке на Комсомольской, 6. Теперь жителям этих частей города не придется вбивать в поисковике «купить лекарства в Екатеринбурге дешево» или же звонить в справочную аптек. Можно смело отправляться в новые аптеки «Живика» и удостовериться, что цены тут, и, правда, низкие, а все необходимые лекарства всегда стоят на полках!

На Академика Бардина, 1, например, упаковка «Но-шпы» с 24 таблетками стоит всего 75 рублей, а десять пакетиков «Смекты», так необходимой в период отравлений, обойдется в 99 рублей. Скидки также действуют и на другие лекарства.

Фото: сеть аптек "Живика"

Та же история и в аптеке на Комсомольской, 6. Приближается осень, а значит, и время простуд. Запастись спреем от насморка «Тизин» можно за 79 рублей, а необходимый при дефиците витамина D3 «Аквадетрим» вы приобретете всего за 129 рублей. Но это далеко не все скидки. Сниженные цены на другие товары вы можете посмотреть здесь.

В интернет-аптеке «Живика» также можно проверить есть ли лекарство в наличии, посмотреть цены, инструкцию, состав таблеток, а после купить их, сделав онлайн-заказ. Цены в «Живике» всегда низкие, так же не стоит забывать и про скидки до 40%, которые будут действовать в открывшихся аптеках с 3 по 17 сентября. «Живика» работает для вас с 8:00 без перерывов и выходных.