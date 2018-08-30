Уральские предприниматели со стальным характером собрались в Ельцин-центре

СЕГОДНЯ 09:17 2018-08-30T09:18:24+03:00

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Суровые реалии деловой жизни требуют нового подхода к работе с бизнес-сообществом. Им стал формат «живых» мастер-классов, которые проводятся ведущими бизнес-практиками страны. Мастера слова и дела, они не только разбирают общие ошибки и развенчивают встречающиеся в той или иной сфере деятельности мифы, но и делятся конкретными наработками, которые сразу можно брать сразу «в дело».

В суровой конкурентной борьбе новые знания могут стать решающим фактором для успеха, о чем не забывают уральские предприниматели. Так что более 400 представителей малого и среднего бизнеса оторвались от своих дел и в будний день, 29 августа, собрались в Ельцин-центре на мастер-класс «Бизнес-драйв», организованный «Ростелекомом», чтобы вооружиться опытом приглашенных на мероприятие спикеров и обменяться контактами с возможными будущими клиентами и партнерами в рамках нетворкинг-сессии.

- В чем отличие уральской аудитории? Стальной характер уральских предпринимателей и предпринимательниц. На самом деле у каждого предпринимателя в Екатеринбурге есть активная своя позиция. Я сегодня разговаривал со многими из них. Они очень продвинутые с точки зрения своего цифрового развития, активно используют новые технологии и, на мой взгляд, в отличие от других городов, более активны в области применения различных технологий по автоматизации своих бизнесов, процессов и хотят перейти на следующий уровень нового для себя развития, - рассказал директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком» Сергей Тоболин.

Встреча состоялась в Ельцин-центре. Фото: предоставлено организатором

Уральским предпринимателям представили мастер-классы по трем направлениям. О том, как создать лучший клиентский сервис и продукт, рассказал Михаил Качалкин, эксперт по клиентоцентричному сервису и основатель Агентства «Умные метрики». О том, какой должна быть контекстная реклама, чтобы она была эффективной, на что следует обратить внимание при создании сайта и как, используя инструменты Яндекс, настроить кампанию по продвижению бизнеса, поведала аудитории Полина Заболотнова, эксперт Яндекс по обучению контекстной рекламе и веб-аналитике. Секретами создания эффективной команды бизнеса поделился с участниками мероприятия Владимир Маринович, акционер Gett и основатель Бизнес-школы «ВВЕРХ».

- Нужно запомнить очень важную вещь: сейчас пользователи стали очень эмоциональные и рекламные материалы стали тоже очень эмоциональные. Поскольку много предложений, люди вообще не готовы ждать. Я всегда говорю, пользователи в интернете, они супер капризные. Им нужно очень быстро видеть информацию, которую они искали, очень быстро решить свою проблему, поэтому ваша задача создать сайт не сам по себе, а таким образом, чтобы он был удобен для ваших пользователей, а значит, эффективно работал в рекламных кампаниях, - подчеркнула эксперт Яндекса по обучению контекстной рекламе и веб-аналитике Полина Заболотнова.

Среди участников «Бизнес-драйва» были представители самых разных направлений деятельности: и строители, и продажники, и айтишники, и рестораторы, и многие другие, причем как руководители предприятий, так и целые команды. Общение на протяжении всего мероприятия проходило живо и непринужденно, как в рамках мастер-классов, так и в свободное время. Полученные от спикеров знания и наработки, по заверениям участников «Бизнес-драйва», будут применяться ими «уже завтра».