В Екатеринбурге пройдет «Фестиваль уличного кино» под открытым небом
Огромный экран с хорошим фильмом, попкорн, коктейль и уютный плед - что может быть лучше в выходной день? Только одно - вся та же программа под открытым небом. 25-26 августа в Екатеринбурге пройдет Фестиваль уличного кино - прямо на Плотинке мобильный оператор Tele2 установит экран и покажет лучшие короткометражки этого года.
Журналисты «Комсомолки» посетили пресс-показ короткометражек, который прошел в “Доме печати”, и первыми почувствовали атмосферу фестиваля.
Фото: Google
На входе в “Дом печати” гостей уже ждут. Красивые девушки предлагают надеть очки виртуальной реальности и перед началом показа размяться: виртуально погулять по Парижу или прокатиться в горах.
- А как это работает? - спрашиваю, придерживая очки на голове и самозабвенно глядя по сторонам.
В ролике вижу все, что обычно попадает в поле зрения сноубордиста, мчащегося по горным склонам: эффектные хребты, ослепительную белизну снега, пронзительную синь неба.
- В очки вставляют смартфон с SIM-картой Tele2 и с помощью 4G ролик мгновенно транслируется в очки, - поясняет девушка-консультант. - Круто?
- Ага, - по-детски отвечаю я, наконец-то остановившись на одном из спусков. - Красота!
Фото: Google
Интернет 4G позволяет смотреть такой ролик в любом месте. Причем, хронометраж не важен - интернет «вытянет» и короткометражку, и трехчасовой фильм. Начинать смотреть кино можно в пробке, в автобусе, на пикнике или в парке отдыха .
Для того, чтобы показать как это работает, Tele2 решил поддержать Всемирный фестиваль уличного кино и с помощью своего интернета запустить на больших экранах по всей стране лучшие короткометражки. 25 и 26 августа кино покажут в Историческом сквере - программа начнется с 12:00.
- В первый день будет конкурсная программа, а во второй - лучшие фильмы прошлых лет, - рассказывает Михаил Чурбанов, директор Свердловской киностудии. - Этот фестиваль стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов, и уже в прошлом году собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира.
- Никаких закрытых площадок, никаких билетов, - продолжает Антон Сербин, представитель Tele2. - Мы играем по другим правилам, поэтому выбираем партнеров, которые играют также. Теперь сотни тысяч людей приходят посмотреть кино на стадионе, на заводе, на набережной, среди пальм на берегу моря… И это другие правила!
Вот и сейчас на пресс-показе вместо привычного кинотеатра - ночной клуб с попкорном и коктейлями. Другие правила? Да. Это круто? Да. Короткометражки летят одна за другой, каждую провожают аплодисментами. В этом году на фестивале покажут «лучшее из лучшего».
Фото: Google
Выбирать победителя будут необычно - с помощью фонариков. Каждый сможет отдать голос за понравившийся фильм, просто включив яркий свет на телефоне. Организаторы замеряют уровень света и назовут имя победителя!
Фестиваль пройдет 25 и 26 августа – кинозона начнет работу с 12:00 в Историческом сквере Екатеринбурга. Весь день будет работать кинотеатр виртуальной реальности, а в 21:00 начнется показ короткометражек. Даже плохая погода не станет помехой – организаторы приготовили, бесплатный кофе, пледы и дождевики.