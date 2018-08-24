2018-08-24T16:35:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге пройдет «Фестиваль уличного кино» под открытым небом

Лучшие короткометражки бесплатно покажут на Плотинке
Елена БЛАГИНИНА
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Фестиваль объединил киноманов на свежем воздухе. Фото: GoogleФестиваль объединил киноманов на свежем воздухе. Фото: Google

Огромный экран с хорошим фильмом, попкорн, коктейль и уютный плед - что может быть лучше в выходной день? Только одно - вся та же программа под открытым небом. 25-26 августа в Екатеринбурге пройдет Фестиваль уличного кино - прямо на Плотинке мобильный оператор Tele2 установит экран и покажет лучшие короткометражки этого года.

Журналисты «Комсомолки» посетили пресс-показ короткометражек, который прошел в “Доме печати”, и первыми почувствовали атмосферу фестиваля.

Фото: Google

Фото: Google

На входе в “Дом печати” гостей уже ждут. Красивые девушки предлагают надеть очки виртуальной реальности и перед началом показа размяться: виртуально погулять по Парижу или прокатиться в горах.

- А как это работает? - спрашиваю, придерживая очки на голове и самозабвенно глядя по сторонам.

В ролике вижу все, что обычно попадает в поле зрения сноубордиста, мчащегося по горным склонам: эффектные хребты, ослепительную белизну снега, пронзительную синь неба.

- В очки вставляют смартфон с SIM-картой Tele2 и с помощью 4G ролик мгновенно транслируется в очки, - поясняет девушка-консультант. - Круто?

- Ага, - по-детски отвечаю я, наконец-то остановившись на одном из спусков. - Красота!

Фото: Google

Фото: Google

Интернет 4G позволяет смотреть такой ролик в любом месте. Причем, хронометраж не важен - интернет «вытянет» и короткометражку, и трехчасовой фильм. Начинать смотреть кино можно в пробке, в автобусе, на пикнике или в парке отдыха .

Для того, чтобы показать как это работает, Tele2 решил поддержать Всемирный фестиваль уличного кино и с помощью своего интернета запустить на больших экранах по всей стране лучшие короткометражки. 25 и 26 августа кино покажут в Историческом сквере - программа начнется с 12:00.

- В первый день будет конкурсная программа, а во второй - лучшие фильмы прошлых лет, - рассказывает Михаил Чурбанов, директор Свердловской киностудии. - Этот фестиваль стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов, и уже в прошлом году собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира.

- Никаких закрытых площадок, никаких билетов, - продолжает Антон Сербин, представитель Tele2. - Мы играем по другим правилам, поэтому выбираем партнеров, которые играют также. Теперь сотни тысяч людей приходят посмотреть кино на стадионе, на заводе, на набережной, среди пальм на берегу моря… И это другие правила!

Вот и сейчас на пресс-показе вместо привычного кинотеатра - ночной клуб с попкорном и коктейлями. Другие правила? Да. Это круто? Да. Короткометражки летят одна за другой, каждую провожают аплодисментами. В этом году на фестивале покажут «лучшее из лучшего».

Фото: Google

Фото: Google

Выбирать победителя будут необычно - с помощью фонариков. Каждый сможет отдать голос за понравившийся фильм, просто включив яркий свет на телефоне. Организаторы замеряют уровень света и назовут имя победителя!

Фестиваль пройдет 25 и 26 августа – кинозона начнет работу с 12:00 в Историческом сквере Екатеринбурга. Весь день будет работать кинотеатр виртуальной реальности, а в 21:00 начнется показ короткометражек. Даже плохая погода не станет помехой – организаторы приготовили, бесплатный кофе, пледы и дождевики.

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