Как журналист на бензоколонке работал

СЕГОДНЯ 09:55 2018-08-20T10:04:30+03:00

То чувство, когда приехал заправить автомобиль, а попал на самый настоящий конкурс профессионального мастерства. Масштабное мероприятие проводила компания «Газпромнефть». В этом году конкурс - юбилейный, десятый. Среди участников – работники АЗС со всех городов России и не только. Приехали специалисты и из ближних стран зарубежья. А чем журналисты хуже? Я тоже решила попробовать себя в роли заправщика. На АЗС №3 мне первым делом выдали спецкостюм.

- Ну что, вставай к бензоколонке. Будем учиться, - подмигнул мне заправщик Иван.

- Качество сервиса в «Газпромнефти» - превыше всего. Поэтому заправщик, который встречает автомобилиста, здоровается и спрашивает, каким видом топлива пользуется клиент, - наставляет Иван. - Недавно на АЗС появился G-Drive 100. Посоветуй это топливо водителям. Оно экономит расход на большой скорости. Его испытывают на гоночных болидах, но оно подходит большинству обычных современных машин.

Все работы - только в перчаткахФото: Алексей БУЛАТОВ

С азартом жду, когда же ко мне подъедет болид. Увы, к колонке подъезжает обычный «Опель». Пока я в красках расписываю водителю преимущества высококачественного G-Drive, он с улыбкой протягивает мне топливную карту на 95-й. Эх, а ведь я так хотела плюсик в копилку, как новоиспеченный работник АЗС. Ну ничего, я еще свое наверстаю! Смело вставляю заправочный пистолет, ставлю на фиксатор, и наливаю 30 литров 95-го. Одновременно с этим успеваю помыть фары и номера машины. Напоследок желаю автомобилисту счастливого пути. По-моему неплохо получилось.

- Обрати внимание на перчатки и ботинки. Они прорезиненные со специальным покрытием. Это чтобы бензин не попал на кожу, - продолжает Иван.

Уже через минуту мы подходим к огромной автоцистерне – это мое следующее испытание. Водитель в каске, очках и со специальным тросом ловко запрыгивает на бак. Неужели и мне нужно будет? Но нет – по технике безопасности новичку не положено. Водитель подключает шланг и помещает его в приемный отсек на АЗС, чтобы перелить бензин. А здесь его оказывается 35 тысяч литров пяти видов – от дизеля до G-Drive 100, каждое – в отдельном герметичном отсеке.

- Такого объема нефтепродукта одной АЗС хватит на целые сутки, – объясняет заместитель гендиректора по операционной деятельности Сергей Цыкунов. – Оператор должен проверить документы, пробы и корректность подключения, остальное – за водителем. У оператора это занимает пару минут, а после он снова встает за кассу.

Во время слива водитель берет пробы каждого вида топлива, наполняя литровые канистры на 95 процентов.

Перекачивание топлива доверяют только профессионаламФото: Алексей БУЛАТОВ

- Проба оформляется по сертификату качества. А тару мы закрываем, опломбируем, и она вместе с пробой хранится на АЗС до полной реализации всей привезенной партии, - объясняет оператор АЗС Екатерина Головнина. – Анализы пробы берутся не здесь, а заранее в стационарной лаборатории на нефтебазе. То есть на автозаправку топливо поступает уже проверенное на плотность, температуру. Все показатели прописаны в паспорте качества.

Не реже раза в месяц на каждую автозаправку приезжает мобильная лаборатория. Специалисты проверяют, не изменилось ли привезенное топливо по качеству и соответствует ли содержимое каждого отсека колонки написанному на нем номеру. Если проще, то является ли 92-й бензин на самом деле 92-м. Для этого вместе с сотрудником мобильной лаборатории отправляюсь к колонке с четырьмя тарами и воронками. Пробу для примера снимаем только одну – следующий пункт стажировки уже ждет.

Качество топлива проверяют регулярноФото: Алексей БУЛАТОВ

На каждой АЗС также есть возможность проверить не только качество топлива, но и точность работы ТРК – топливораздаточной колонки. Для этого используются образцовые опломбированные мерники. Их тоже раз в год проверяют. Вместимость этого оборудования составляет 10 литров. И по законодательству та цифра, которую покажет мерник, может отклоняться от цифр на табло на колонке не больше чем на 50 миллилитров. Первый раз при помощи заправщиков наливаем в мерник несколько литров 100-го бензина, чтобы смочить мерник, их сразу же сливают в приемный отсек. И только после этого туда наливают заветные 10 литров. И отклонение всего ничего – 10 миллилитров в пользу клиента.

- Автомобилисты пользуются мерником крайне редко, а вот работники АЗС проверяют точность работы колонки каждую неделю, – уверяет Сергей Цыкунов. – Это необходимо делать часто, так как на точность влияет перепад температур или же износ оборудования.

Пробы топливаФото: Алексей БУЛАТОВ

Но есть на АЗС и другие обязанности – нужно кормить голодных автомобилистов. Специалисты «Газпромнефти» предлагают мне приготовить одно из самых популярных блюд в меню – хот-дог. После краткого инструктажа и мастер-класса от опытного оператора встаю за печь для поджарки хот-догов и начинаю собирать деликатес на время. Кладу начинку в поджаренную булочку в строгом порядке: сначала кетчуп, горчицу и майонез на два с половиной оборота, затем ложечку измельченных огурцов и, наконец, горячую сосиску. Хот-дог готов. С пожеланием «Приятного аппетита!» кладу вкуснятину на специальную стойку – на всё про всё ушло 2 минуты 15 секунд. Да, до мастера еще далековато – оператор потратила на это всего 1 минуту 17 секунд.

Работа за прилавком - серьезное испытаниеФото: Алексей БУЛАТОВ

Последним испытанием стала проверка работы оператора уже в должности управляющего АЗС. Кроме составления чек-листов с необходимым товаром, проведения акций, как на всех автозаправках, управляющему нужно контролировать работу всех сотрудников АЗС. Теперь делать это станет проще: компания создала специальное приложение, чтобы оценивать работу сотрудников по самым разным критериям, от наличия стаканчиков у кофе-машины и температуры в холодильнике до чистоты за пределами магазина – около колонок. Ага, а вот и оставленный в неположенном месте стаканчик. Фотографирую его и пишу в приложении замечание оператору Екатерине.

Компания сделала специальное приложение, чтобы оценивать работу сотрудниковФото: Алексей БУЛАТОВ

- Надеюсь, это не отразится на её зарплате, - волнуюсь я.

- Конечно, нет, - успокаивает меня Сергей Цыкунов. – Этот стаканчик был оставлен нами специально для вас. Похоже, мы можем смело принимать вас на работу.

А ведь за два часа я и забыла, что я журналист. Теперь я уже, хоть и маленькая, но часть большой и дружной команды «Газпромнефти».