«Мы не доживем до 65!»: в Екатеринбурге митинг против пенсионной реформы собрал около 5 тысяч человек

28 Июль 11:50 2018-07-28T11:55:48+03:00

На митинг против пенсионной реформы пришли около 5 тысяч человек Фото: Андрей ЛЕОНОВ

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Сегодня по всей стране проходят митинги против проведения пенсионной реформы в стране. Напомним, власти решили поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и для 63 у женщин. Сделано это будет плавно в течение 5 лет. Но даже плавное повышение не помогло, законопроект вызвал возмущение россиян, ведь до этого возраста мужчины и женщины доживают нечасто, да и после 45 на работу устроиться невероятно сложно. Уральцы, чтобы выразить протест, вышли на площадь Советской Армии.

- Власти вероломно напали на свой же народ 14 июля, когда в первом чтении был принят этот антинародный закон! – начал с трибуны председатель Свердловской обкома партии КПРФ Александр Ивачев. – А потому, мы требуем, чтобы его отменили! Нам даже не дают провести референдум по этому вопросу. Так и для кого тогда эта власть, которая не дает народу высказаться?

На митинге собирали подписи за отмену пенсионной реформыФото: Андрей ЛЕОНОВ

Собравшиеся люди (а их по предварительным подсчетам партии организатора была около 5 тысяч) бурно воспринимали слова выступающих, крича и свистя в ответ.

- Если мы промолчим, нас опять ограбят. Мы ведь не промолчим? – закричал с трибуны Ивачев в конце выступления.

- Нет! – дружно ответила толпа.

- Пока мы едины, мы непобедимы – завел кричалку выступающий и его тут же поддержали митингующие.

После на сцену стали выходить простые рабочие с заводов области.

- Мой отец умер в 60, проработав в цеху нашего цементного завода. Ни дня не пробыл пенсионером, но деньги, что он отдавал куда-то пропали, - рассказала свою историю Екатерина, сотрудника этого же завода. – Матери и вовсе было 45, когда она скончалась. Мне 47, и я хочу на пенсии жить, а не умирать. Но мне предлагают поработать еще 8 лет! Я не хочу этого!

И таких историй на сцене было довольно много. Каждую митингующие внимательно слушали, а затем поддерживали говорящего аплодисментами.

А затем митингующим зачитали резолюцию, то есть, требования, которые будут предъявлены правительству.

Даже 30-градусная жара не помешала проведению митингаФото: Андрей ЛЕОНОВ

- Мы требуем улучшения медицины, отмены пенсионной реформы, проведения референдума по этому вопросу, а также улучшения качества жизни и социальных гарантий! - говорится в требованиях протестующих.

Митинг не обошелся и без мелких инцидентов. В самом начале из толпы вывели человека с флагом, на котором была изображена граната. Правда, полицейские всего лишь отобрали флаг, а его хозяина отпустили. И нескольким людям от невероятной жары стало плохо. К счастью, стакан воды, которую раздавали бесплатно, привел их в чувства. Особой помощи никому не потребовалось. Продлился митинг 50 минут.

К слову, на митинге девушки-волонтеры ходили и собирали подписи за отмену это пенсионной реформы. Сколько было собрано, будет известно после окончательного подсчета.