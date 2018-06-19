Самому знаменитому фанату сборной Франции в Екатеринбурге подарили петуха за 750 рублей

19 Июнь 09:14 2018-06-20T15:12:57+03:00

Болельщик 36 лет ездит по миру за своей национальной командой

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Следующий матч, который пройдет на «Екатеринбург Арене» будет между сборными Франции и Перу. Как и в первом случае, болельщики сборных начали прибывать в город задолго до самой игры. Вот и фанат французской сборной Клемент ди Антибс прилетел на Урал аж за 4 дня до матча, чтобы посмотреть Екатеринбург. И в качестве подарка, Урал встретил его не хлебом с солью, а…живым петухом.

Все дело в том, что Клемент – необычный фанат. Он путешествует за сборной Франции уже 36 лет подряд.

- Прилетел в Екатеринбург из Казани. Это мой восьмой Кубок мира, и последний…В столице Урала состоится мой 253 матч подряд, - написал Антибс в своем микроблоге Твиттер.

Теперь Клемента сопровождает уральский петух.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клемент удивляет не только количеством матчей, на которых он побывал. Француз алжирского происхождения на все чемпионаты брал с собой петуха - символ Франции. Каждого своего пернатого он звал Бальтазаром (петухи живут 13 лет - Ред.)

Увы, на чемпионат в Россию взять с собой петуха Клемент не смог.

- У меня было слишком много пересадок. К тому же в России все сложно с перевозкой домашней птицы, - вздыхает француз.

Пернатого спутника пришлось оставить дома во Франции. Когда уральцы узнали, что Клемент летит в Екатеринбург без своего Бальтазара, то решили подарить ему местного петуха. Птицу они купили на птичьем рынке за 750 рублей.

- Подарили петуха! Очень рад, что буду здесь со своим символом! Назову его БальтазаРУС, - отметил Клемент в Твиттере.

Напомним, сборные Франции и Перу сыграют на стадионе в Екатеринбурге 21 июня в 17 часов по местному времени. Прилететь в Екатеринбург французы будут должны в среду после обеда. И сразу же отправиться на тренировку на Центральный стадион. Перуанцы же прилетают в город уже сегодня вечером.

Тем временем, мы составили прогноз на матч Франция-Перу.