Геморрой сам не рассосется: шесть вопросов врачу-колопроктологу

Фото: предоставлено СМТ-Клиника

Врач-колопроктолог, хирург высшей категории СМТ-Клиники Наталья Печникова ответила на шесть вопросов о геморрое, которые вы стеснялись задать.

— Наталья Владимировна, что такое геморрой?

— Вокруг анального канала у человека лежат крупные вены. Из-за резкого роста давления крови стенки этих вен могут растягиваться. В результате появляются наплоенные кровью мешочки — геморроидальные узлы. Как правило, их 3 или 6 штук. Они лежат внутри анального канала, мешают дефекации, легко травмируются, причиняют дискомфорт.

— Геморрой бывает разный?

Врачи выделяют 4 стадии развития геморроя. На первой узлы находятся внутри анального канала, иногда кровоточат при раздражении, например при поносе или запоре. На второй стадии они увеличиваются, начинают выпадать из анального канала при посещении туалета, но самостоятельно заправляются внутрь. Дискомфорт и болевые ощущения усиливаются. Когда они увеличиваются до такого размера, что перестают сами возвращаться внутрь, наступает третья стадия. Теперь после каждого посещения туалета их нужно заправлять рукой или бумагой. На четвертой стадии они разрастаются так, что перестают помещаться в анальном канале и всегда выходят наружу. При этом они могут достигать размера куриного яйца, кровоточат уже не каплями, а струями. Сидеть без специальной подушечки становится проблемой.

— От чего появляется геморрой?

— Причин несколько. У кого-то есть генетическая предрасположенность – геморрой передается по наследству. Но куда важнее – образ жизни. Геморрой провоцируют лишний вес, сидячий образ жизни, поднятие тяжестей, неправильное питание, вызывающее перебои со стулом, запоры и поносы. Особо опасно долгое сидение в туалете с газетой или гаджетами, долгие поездки за рулем.

В особой группе риска — беременные женщины. После первых родов геморрой появляется у 50% женщин, после третьих – у 90%. Это связано с изменением кровотока во время беременности.

Фото: предоставлено СМТ-Клиника

— Как узнать, что у меня есть геморрой?

— Признаки геморроя на ранних стадиях — кровь в стуле, на туалетной бумаге или белье, а так же раздражение, дискомфорт при посещении туалета. Возникает ощущение «там что-то не так». Это ужа повод провериться, обратиться к специалисту.

На более поздних стадиях признаки очевидны — геморроидальные узлы начинают выпадать наружу при дефекации.

— Что же делать больным геморроем?

— Идти в клинику. На первой стадии можно обойтись консервативным лечением: укрепить стенку вен, снять воспаление. На второй могут быть применены малоинвазивные, нетравмирующие методы борьбы с геморроем. Основная стратегия здесь — перекрыть снабжение узла кровью. Это может быть сделано несколькими методами: кровеносный сосуд можно зашить, склеить специальным составом, пережечь лазером. Так же может быть применена склеротизация — «склеивание» кровеносных сосудов.

Если геморроидальные узлы достигли большого размера, то необходимы серьезные хирургические методики. Один из них — латексное легирование. Специальным прибором на узел набрасывается петля, которая прекращает его кровоснабжение. Через несколько дней он отмирает и отпадает. Другой способ – вапоризация — фактически выжигание узла с помощью лазера. Ультразвуковая склеротизация вспенивает содержимое узла. В конце концов, он может быть просто удален радиочатстоным или лазерным скальпелем.

— Как выбрать метод лечения?

— В специализированных больницах, таких как СМТ-Клиника, вам предложат различные методы лечения и помогут подобрать тот, который подходит именно вам.