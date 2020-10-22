Почему важно носить маски в общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди жителей Урала продолжаются споры, нужно ли носить маску в общественных местах. Нужно также напомнить, в Свердловской области по-прежнему действует масочный режим и за нарушение его можно получить штраф. Но контролировать ношение средств индивидуальной безопасности вновь начали только в октябре. В некоторых городах региона случались конфликты между пассажирами и кондукторами автобуса, между кассирами магазинов и покупателями. Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснил, насколько важно надевать маску, если вы находитесь в людном месте и спасет ли она вас от коронавируса.

- Маски важны и полезны. В первую очередь она снижает риск инфицирование других людей, если вы сами являетесь носителем коронавируса. Нужно помнить, что можно быть как симптомным носителем, так и бессимптомным и выделять коронавирус при дыхании. С другой стороны маска защищает вас от инфекции, которая может присутствовать в воздухе в виде аэрозоля взвешенных частиц, при дыхании других людей. Маска выполняет снижения дозы вируса, - сказал Александр Соловьев.

Эксперт также ответил на счет обвинений в адрес компаний, которые производят медицинские маски. По его мнению, нет никакого заговора.

- Любителей теорий заговора всегда было предостаточно. Но речь о масках заходила еще до того, как их стали производить в большом количестве. Вопрос всегда персональный – покупать маску или сделать многоразовую из ткани. Я не вижу здесь зависимости конкретно от отдельно взятого человека. Это уже попытка притянуть что-то за уши. Опыт азиатских стран ярко демонстрирует эффективность масок, как барьера для распространения инфекции, - считает он.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 259 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 121 – в уральской столице.

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