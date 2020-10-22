Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 октября 2020 года

Многие продолжают работать дистанционно из-за пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 259 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 121 – в уральской столице.

Остальные случаи зарегистрированы в Березовском, Дегтярске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Кировграде, Сухом Логе, Каменске-Уральском, Асбесте и других населенных пунктах.

Общее число заболевших в Свердловской области с начала пандемии коронавируса – 32 684 человек, из которых 25 799 полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 271 пациент.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 октября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 180 заболевших оценивается как тяжелое, 174 из них размещены в палатах реанимации, 106 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 10 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале - 728 человек.

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