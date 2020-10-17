Павел Погребняк вернулся в «Урал»

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

В ФК «Урал» официально подтвердили, что нападающий Павел Погребняк возвращается в команду. Как рассказали в футбольном клубе, 15 октября форвард заключил новый контракт и был заявлен для участия в ТИНЬКОФФ РПЛ. Павел будет выступать в «Урале» под девятым номером и отправится вместе с командой в Тулу на матч 11 тура. Напомним, что накануне стало известно, что ожидается, что 36-летний форвард подпишет с екатеринбургским клубом однолетний контракт.

- У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по независящим от нас причинам. Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется, - рассказал президент клуба Григорий Иванов. - Тренеры решили, что Паша может помочь команде, а потому решили возобновить сотрудничество.

По завершению контракта Павел Погребняк покинул «Урал» в статусе свободного агента. Решение о возобновлении сотрудничества было принято спустя два с половиной месяца. Ранее форвард выступал в ФК «Урал» на протяжении двух предыдущих сезонов - с осени 2018 по весну 2020 года. За это время он провел в составе команды 27 матчей в РПЛ, став автором шести забитых мячей. Также на его счету два гола в шести матчах Кубка России.

За время своей карьеры футболист выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 года играл в Европе - «Штутгарт», «Фулхэм» , «Рединг». Вместе с «Зенитом» Павел Погребняк выигрывал чемпионат страны, Кубок России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

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