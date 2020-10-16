За два сезона бывший форвард питерского «Зенита» и сборной России провел в составе «шмелей» 33 матча, в которых забил восемь голов. Фото: пресс-служба ФК "Урал

Нападающий Павел Погребняк возвращается в «Урал». Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что 36-летний форвард подпишет с екатеринбургским клубом однолетний контракт.

Напомним, что ранее Погребняк выступал за «шмелей» с осени 2018 по весну 2020 года. Кроме этого бывший игрок сборной России переболел в уральской столице коронавирусом. А в благодарность врачам ГКБ № 24 подарил холодильник.

Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 года играл в Европе - «Штутгарт», «Фулхэм» , «Рединг». Вместе с «Зенитом» Погребняк выигрывал чемпионат страны, Кубок России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.