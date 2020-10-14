Дмитрия оговорили две девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемые в убийстве 48-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Чикваркина признали вину. Но не в расправе с особой жестокостью, а в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Таким образом, защита Валерии Дунаевой и Михаила Иванова надеется на переквалификацию обвинения, тем самым избежав пожизненного срока для арестантов.

При этом третий подельник – 31-летний Сергей Чабин вовсе не признает вину, и ранее отказался от участия в следственном эксперименте.

Валерия Дунаева и ее сожитель Сергей Чабин. Фото: личная страница обвиняемых во "ВКонтакте"

Также обвинение также предъявлено 30-летней Алине Михайловой. По версии следствия, девушка удерживала женщину, которая пыталась заступиться за Дмитрия.

- Дунаева и Петров дали признательные показания по части 4 статьи 111 УК РФ. Чабин вину свою не признал, что выглядит нелогично. Валерия и Михаил уже дали изобличающие показания против него, - рассказал «КП»-Екатеринбург адвокат семьи убитого Дмитрий Жикин.

Кроме этого на каждого из трех фигурантов подадут иск в связи с утратой кормильца в размере миллиона рублей. У Дмитрия осталась жена, двое дочерей и маленький внук.

- Не исключено, что в числе обвинений может появиться и статья «Иные действия сексуального характера», - добавил Дмитрий Жикин. - Это связано с тем, что убийство сопровождалось повреждением прямой кишки при помощи трубы.

Дмитрий работал водителем "Газели". Фото: личная страница во "ВКонтакте"

23 августа 2020 года к Дмитрию обратилась за помощью его знакомая Наталья Фролова. Она попросила Дмитрия привезти к ней на дачу двух девочек, одна из которой была дочерью племянника Фроловой. Этот племянник ранее развёлся со своей женой, 23-летней безработной Валерией Дунаевой, и та стала жить с дочерью и своим гражданским мужем, водителем эвакуатора Сергеем Чабиным.

В тот день Дунаева и Чабин продолжили пьянствовать вместе с 29-летней Алиной Михайловой и 28-летним безработным Михаилом Ивановым, который ранее был судим за разбой, причинение тяжких телесных повреждений и угон автомобиля. Фролова попросила Чикваркина привезти к ней на дачу 3-летнюю дочь Дунаевой и 10-летнюю дочь Михайловой. Дмитрий Чикваркин привез девочек на дачу в СНТ «Жасмин», а утром следующего дня Дунаева забрала их обратно.

Девочки решили «пошутить» и заявили, что «дядя Дима трогал их ниже пояса». После этого разгневанная компания попросила Чикваркина вернуться к дому Фроловой, где позже мужчину и убили.

Всех троих удалось задержать по «горячим следам», до суда обвиняемые будут под стражей.

Убийцам Дмитрия грозит пожизненный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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