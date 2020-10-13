Сколько классов в Екатеринбурге закрыты на карантин: отвечает департамент образования

Многих учеников начали переводить на дистанционное обучение из-за COVID-19 и ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, по данным на 13 октября, на дистанционное обучение переведены 103 класса в 60 школах. Об этом «Комсомолке» рассказали в департаменте образования города. Из общего числа из-за COVID-19 на карантин закрыты 102 класса в 59 школах, а из-за ОРВИ – 1 класс в одной школе.

Кроме того, из-за коронавируса дома остались дети из 35 групп в 28 детсадах, а из-за ОРВИ – из 25 групп в 25 детсадах.

- Также с 8 по 14 октября переведены на обучение с применением дистанционных технологий все классы гимназии №2 в связи с высокой заболеваемостью учеников по ОРВИ, - уточнили в департаменте образования.

Напомним, в Свердловской области вновь начался рост заболеваемости COVID-19. Общее число подтвержденных случаев – уже больше 31,5 тысяч. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировали 208 новых случаев. Из них 155 – в Екатеринбурге.

Губернатор Евгений Куйвашев вновь начал ужесточать «антиковидные» меры. Так, например, в области вновь стали пристально следить за соблюдением масочного режима: в общественном транспорте и массовых местах. Еще, согласно указу главы региона, 30% сотрудников каждого предприятия обязаны перейти на удаленную работу, все детские комнаты в ТЦ закрыты по выходным, приостановили работу фан-зоны и танцполы у концертных площадок.

А накануне губернатор подписал указ, согласно которому ограничительные меры в Свердловской области продлены еще на две недели – до 26 октября.

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