Ограничения в Свердловской области по коронавирусу с 5 октября 2020

Ограничения вступают в силу уже завтра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Эпидемиологическая обстановка на Среднем Урале вновь показывает рост заболеваемости по COVID-19. Если еще месяц назад число заболевших было в районе 100 - 120 человек, то теперь показатель вырос до 150 - 175 человек в день. Рост заболеваемости зафиксирован по всей стране, в сутки в России выявляют более 10 тысяч новых случаев. В связи с этим региональные власти вновь решили ужесточить меры безопасности.
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах.
- Были проверены почти 6 тысяч объектов торговли и 3 тысячи единиц общественного транспорта, - отчитались в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. - Проведено около 21 тысячи профилактических бесед с гражданами. Еще на 1,5 тысячи человек были составлены административные протоколы.
Напомним, что штраф за отсутствие маски в общественном месте может составлять от тысячи до 30 тысяч рублей. Сумму штрафа во всех случаях определяет суд. С начала пандемии за нарушение масочного режима были оштрафованы более 30 тысяч свердловчан. А общая сумма штрафов составила 26 миллионов рублей.
- Ситуация с угрозой пандемии по-прежнему остается весьма актуальной. Проблему усугубляет не только осенний традиционный подъем заболеваемости ОРВИ, но и некоторая расслабленность людей, - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Он также объяснил, за что стражи порядка могут выписать административный протокол:
- Поясню, что при виде человека без средств защиты сотрудники полиции обязаны корректно попросить надеть маску. Если гражданин прислушался к законному требованию силовиков, никаких дополнительных мер воздействия к нему применяться не будет.
ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ УКАЗ
Кроме этого, накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых ограничений, которые начинают действовать с 6 октября.
Рассказываем, что изменится в регионе до особого распоряжения властей:
- детские комнаты в торговых центрах прекращают свою работу по выходным;
- закрываются фан-зоны и танцполы при проведении концертов. При этом сохраняется требование о 50 %-м ограничении по числу посетителей театрально-концертных организаций;
- не допускается посещение закрытых общественных мест, в том числе общественного транспорта, без защитных масок;
- в магазины запрещается пускать покупателей без масок;
- режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 12 октября;
- работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30 % сотрудников;
- за выполнением требований будут следить сотрудники полицию.