Ограничения в Свердловской области по коронавирусу с 5 октября 2020

Ограничения вступают в силу уже завтра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая обстановка на Среднем Урале вновь показывает рост заболеваемости по COVID-19. Если еще месяц назад число заболевших было в районе 100 - 120 человек, то теперь показатель вырос до 150 - 175 человек в день. Рост заболеваемости зафиксирован по всей стране, в сутки в России выявляют более 10 тысяч новых случаев. В связи с этим региональные власти вновь решили ужесточить меры безопасности.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах.

- Были проверены почти 6 тысяч объектов торговли и 3 тысячи единиц общественного транспорта, - отчитались в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. - Проведено около 21 тысячи профилактических бесед с гражданами. Еще на 1,5 тысячи человек были составлены административные протоколы.

Напомним, что штраф за отсутствие маски в общественном месте может составлять от тысячи до 30 тысяч рублей. Сумму штрафа во всех случаях определяет суд. С начала пандемии за нарушение масочного режима были оштрафованы более 30 тысяч свердловчан. А общая сумма штрафов составила 26 миллионов рублей.

- Ситуация с угрозой пандемии по-прежнему остается весьма актуальной. Проблему усугубляет не только осенний традиционный подъем заболеваемости ОРВИ, но и некоторая расслабленность людей, - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также объяснил, за что стражи порядка могут выписать административный протокол:

- Поясню, что при виде человека без средств защиты сотрудники полиции обязаны корректно попросить надеть маску. Если гражданин прислушался к законному требованию силовиков, никаких дополнительных мер воздействия к нему применяться не будет.

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ УКАЗ

Кроме этого, накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых ограничений, которые начинают действовать с 6 октября.

Рассказываем, что изменится в регионе до особого распоряжения властей:

- детские комнаты в торговых центрах прекращают свою работу по выходным;

- закрываются фан-зоны и танцполы при проведении концертов. При этом сохраняется требование о 50 %-м ограничении по числу посетителей театрально-концертных организаций;

- не допускается посещение закрытых общественных мест, в том числе общественного транспорта, без защитных масок;

- в магазины запрещается пускать покупателей без масок;

- режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 12 октября;

- работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30 % сотрудников;

- за выполнением требований будут следить сотрудники полицию.