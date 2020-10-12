Режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет продлили еще на две недели

Людям старше 65 лет необходимо соблюдать самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен еще на две недели. Новый документ вступает в силу завтра - 13 октября и будет действовать до 26 октября.

Также в документе глава региона закрепил требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции на рабочих местах. Кроме того на работу не будут допускаться люди, прибывшие из-за рубежа и люди, получившие постановления Роспотребнадзора об изоляции, - до получения отрицательных тестов на коронавирус. Отмечается, что тестирование должно быть сделано методом ПЦР. Также теперь будут отстранять от работы сотрудников с симптомами ОРВИ.