Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 октября 2020 года

В Свердловской области 208 заболевших за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально зафиксировали 208 случаев коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+155). Кроме того, зараженных обнаружили в Нижнем Тагиле, Березовском, Серове, Красноуфимске, Каменске-Уральском и других муниципалитетах.

Общее число подтвержденных в регионе случаев COVID-19 – 31550.

- Состояние 162 госпитализированных оценивается как тяжелое, 136 из них находятся в реанимации, в том числе 91 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

За минувшие сутки также официально подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 661.

Но есть и хорошие новости: уральские медики за все время сумели вылечить 23358 человек. Только за сутки из больниц выписали 156 пациентов.

Губернатор Евгений Куйвашев вновь начал ужесточать «антиковидные» меры. Так, например, в области вновь стали пристально следить за соблюдением масочного режима: в общественном транспорте и массовых местах. Еще, согласно указу главы региона, 30% сотрудников каждого предприятия обязаны перейти на удаленную работу, все детские комнаты в ТЦ закрыты по выходным, приостановили работу фан-зоны и танцполы у концертных площадок.

А накануне губернатор подписал указ, согласно которому ограничительные меры в Свердловской области продлены еще на две недели – до 26 октября.

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