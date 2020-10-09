Экономист Андрей Попов: «Инвестируйте в свои мозги»

Андрей Попов — предприниматель, экономист и инвестор . Фото: Варвара АЛЕКСЕЕВА

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников констатировал, что ситуация с реальными доходами населения России остается непростой. В этом время как никогда актуально задуматься о том, как сохранить и преумножить свои деньги. Слушайте каждый четверг в 8-30 на радио «Комсомольская правда» на 92.3 FM программу «Андрей знает» и эффективно управляйте своими финансами.

Ведущие: предприниматель, экономист и инвестор Андрей Попов и Александр Цариков.

О выбор США:

Существует 2 основных сценария. Первый – побеждает действующий президент Дональд Трамп. В этом случае мы ожидаем усиление давления на Китай, ужесточение условий по торговому соглашению между США и Китаем и введение дополнительных санкций. При таком сценарии увидим коррекцию на китайском рынке. Кстати, несмотря на давнее противостояние республиканцев и демократов в США, недовольны экономической политикой Китая те и другие.

Если же победят демократы, в частности Джозеф Байден, здесь мы увидим коррекцию на всех мировых рынках, особенно в США. В первую очередь это связно с тем, что скорее всего демократы будут отменять все налоговые послабления, которые были введены Дональдом Трампом. Что касается российского рынка, в случае победы демократов можно ожидать введение дополнительных санкций. А это может означать девальвацию рубля. Но объективно девальвация уже идет и составляет около 30 процентов только в этом году.

О волне снятия вкладов из банков в РФ:

На рынке сейчас всплеск интереса к недвижимости. Снятие денег из банков скорее всего связано именно с этим. Хотя в данный момент инвестиции в недвижимость на могут называться удачными. Хотя бы потому, что в случае чего не получится быстро конвертировать этот объект в деньги.

Об эффективных инвестициях:

Лучше всего вкладываться в образование, ведь оно останется с вами навсегда. Имея навыки, можно всегда их реализовать, например, в свой бизнес. Они же помогут не действовать на рынке хаотично. Сейчас я сам инвестирую в свой бизнес, в образование и акции компаний на фондовом рынке.

Об IPO компании Ozon США:

Компания, которая размещает свои акции на бирже, ожидает спрос на свои бумаги. Рынок ценных бумаг в США огромен, поэтому компании стремятся именно туда.